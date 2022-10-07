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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حذف لقب الملكة القرينة كاميلا من الصحف البريطانية

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

امتنعت الصحف البريطانية عن كتابة لقب “الملكة القرينة” عن الملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وكانت قد صدرت تعليمات لكتّاب صحيفة التايمز بإسقاط مصطلح "الملكة" ، وفقًا للصحفي جاك بلاكبيرن، وقال: ما استدل عليه في أيام الحداد فقد انتهى. سيشار الآن إليها بالملكة كاميلا ".

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الملكة كاميلا تتخلى عن تقليد قديم جدا لهذا السبب

ووفقا لموقع “انترناشيونال نيوز” كتب المراسل الملكي أوميد سكوبي: "من الآن فصاعدًا ، فإن الصحف البريطانية أسقطت لقب الملكة القرينة وسيتم استخدام لقب الملكة فقط.

لكن كانت قد قررت الملكة إليزابيث لقب كاميلا باركر بولز قبل أن تتزوج الملك تشارلز الثالث. باعتبارها ستُعرف باسم دوقة كورنوال احترامًا لزوجة تشارلز الأولى الراحلة ، الأميرة ديانا ، التي كانت أميرة ويلز. 

حذف لقب الملكة القرينة كاميلا

ومع ذلك ، قام الملك بتغيير هذا اللقب الرسمي للعائلة المالكة بعد أكثر من عقد. لماذا ألغت الملكة إليزابيث اللقب الملكي الأصلي لكاميلا؟

التقى تشارلز وكاميلا لأول مرة في عام 1970 في مباراة بولو. وذهبا معا بشكل رومانسي لفترة وجيزة بعد أن تزوجت كاميلا من أندرو باركر بولز في عام 1973. 

واصل تشارلز البحث عن الحب الدائم والملكة المستقبلية ، وتزوج ديانا سبنسر في عام 1981. ومع ذلك ، ظل الأصدقاء القدامى مقربين جدًا. بلغت علاقتهما ذروتها على الرغم من كونهما متزوجين من أشخاص آخرين.

بعد وفاة ديانا في أغسطس 1997 ، استغرق تشارلز وكاميلا أكثر من عام لإعلان علاقتهما، ثم انتقل الزوجان إلى كلارنس هاوس في عام 2003. وفي عام 2005 ، تزوجا في حفل مدني في وندسور جيلدهول، بالنسبة للملكة إليزابيث ، أصبحت كاميلا دوقة كورنوال ، لكن هذا اللقب لم يدم.

الملكة إليزابيث تشارلز الأميرة ديانا بريطانيا إليزابيث

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