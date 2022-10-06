عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صراعات القصر.. الأمير ويليام يهاجم الملكة كاميلا

صدى البلد

على ما يبدو أن الأمير ويليام رغم كل هذه السنوات الطويلة لم يتقبل أبدًا وجود إمرأة أخرى تحل محل والدته الراحلة الأميرة ديانا، فهناك تصرفات تأكد على هجومه لـ الملكة كاميلا.

فقد أكد كتاب جديد أن الأمير ويليام صارح الملكة كاميلا وهي زوجة أبيه بشكل صادم أنها "ليست جدة لأطفاله"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

ناسا تعثر على جسم غامض بكوكب المريخ.. تفاصيل

txt

تحذير شديد اللهجة.. عواصف شمسية ضخمة تنطلق نحو الأرض

في كتابها الجديد Camilla: From Outcast to Queen Consort ، تشرح السيدة ليفين كيف أدارت العائلة المالكة علاقتها بأبناء الملك تشارلز وأحفاده على مر السنين.

ويضيف الكتاب أن الأبناء لهم "جدان وجدة واحدة فقط وهي الاميرة ديانا، كما نظرت ليفين في كيفية تعامل كاميلا مع ويليام والأمير هاري بعد زواجها من تشارلز في عام 2005.

وتابعت: "كان ويليام وهاري يبلغان من العمر 23 و 20 عامًا على التوالي عندما أصبحت كاميلا رسميًا زوجة الأب في عام 2005"، وأضاف الكتاب:"لقد كانت أكثر صداقة مع البالغين الذين رأوها في بعض الأحيان في التجمعات الملكية. حاولت أن تكون مشجعة بدلاً من أن تكون مؤثرة".

txt

فوز ثلاثي.. تعرف على الفائزين بـ جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022

txt

الجائزة 116.. من الفائز بـ نوبل في الفيزياء هذا العام؟ بث مباشر

وأضافت: "كما أن كاميلا لم تحاول تولي أي مسؤولية كزوجة جدة لأطفال كامبريدج ، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس".

جاء وصول كاميلا إلى القصر الملكي بعد الموت المأساوي للأميرة ديانا، وفي كتابها "أوراق القصر"، كتبت تينا براون أن ويليام وهاري تسامحا مع كاميلا لكنهما لم يرضاها أبدًا.

الأمير ويليام الأميرة الملكة كاميلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. ما هي الحقنة القاتلة المنتشرة بالصيدليات؟

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

اعرف رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي بعد إلغاء أمان

موضوعات متعلقة

ناسا تعثر على جسم غامض بكوكب المريخ.. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة.. عواصف شمسية ضخمة تنطلق نحو الأرض

نوبل ليست الأولى.. علماء الفيزياء الثلاثة جمعتهم جائزة من قبل.. ما هي

فوز ثلاثي.. تعرف على الفائزين بـ جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022

الجائزة 116.. من الفائز بـ نوبل في الفيزياء هذا العام؟ بث مباشر

من الأردن إلى بغداد.. فتاة تخطف شابا وتحتجزه لـ سبب لا يعقل

تحد جديد على تيك توك ينتهي بـ وفاة طفل.. ما القصة؟

بعد تجريد أحفادها من الألقاب.. ملكة الدنمارك تعتذر عن قرارها الصعب

ترشيحاتنا

الاتحاد المنستيري: نتمنى أن نعبر على حساب الأهلي إلى دور المجموعات.. فيديو

اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

غرامة 200 ألف.. الإلزام بإخطار الجهات المختصة بعدد العاملين ووظائف ذوي الهمم

بلينكن يعلن وصول باقر نمازي الإمارات بعد مغادرته إيران

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميًا

الدولار يخالف التوقعات ويهوى عالميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. أول ظهور لسالي عبد السلام بعد زفافها | شاهد

طريقة عمل فتة الكشك بالفراخ.. جديدة وغير تقليدية

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في عمان بهذه الإطلالة| شاهد

3 حاجات.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ