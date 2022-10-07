صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين جنيه.. أبرز أخبار الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١١١ ، لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من ٣٠ سبتمبر وحتى ٦ اكتوبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "مانوج جونيجا" – المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وبرافين اجروال – المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي؛ لبحث أوجه سبل التعاون المشتركة، كما استقبل وفد رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" برئاسة "بيث بشدول" نائب المدير العام للمنظمة و "السكندر جونس" رئيس قسم الشراكة مع القطاع الخاص وحضور عبدالحكيم الواعر الممثل الإقليمي للفاو لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والدكتور نصرالدين حاج الامين ممثل منظمة الفاو في مصر لتعزيز سبل التعاون المشترك.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع "نبيل بن خاطرة" السكرتير التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، حيث تناول الاجتماع استعراض دور المرصد على الصعيد الإقليمي والعالمي والذي شهد تطور كبير علي الساحة الدولية، كذلك عقد اجتماعا مع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لبحث تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في المجال الزراعي، فضلا عن إجتماعا مع عدد من المصدرين المصريين يمثلون الأنشطة الزراعية المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار.

كما افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مركز التنمية المستدامة بالوادي الجديد، التابع لمركز بحوث الصحراء، بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، كما افتتحوا ايضا المهرجان الثاني للتمور والذي تم اقامته في محافظة الوادي الجديد.

كما سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشهادات إلى المبعوثين من قارتي افريقيا واسيا، والبالغ عددهم ٢٣ متدرب يمثلون ١٢ دولة، والذين اتموا البرامج التدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية في مجالي انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية، كما اعلن الوزير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 مليون و19 ألف و411 طن حتى الآن بزيادة قدرها 258 ألف و824 طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

بينما شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملات مكبرة في جميع انحاء الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 267 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر سبتمبر وتم رصد 107 مركز مخالف، كما اعلنت الوزارة ايضا ضبط أكثر من 132 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال شهر سبتمبر.

ونظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان: الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بدمياط خلال الفترة من ٢٥ الي ٢٩ سبتمبر، كما نظم ايضا المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة، وذلك بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL).



نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد، تحت عنوان: "الوادي الجديد".. مستقبل التعمير والتنمية و الإستثمار الأخضر، كما أصدر ايضا، انفوجرافا استعرض خلاله أهم الهدايا التي قدمتها الوزارة لأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة الاحتفال بعيدها القومي.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للنخيل تقريرا تضمن أنشطة المعمل خلال شهر سبتمبر الماضي، تم خلاله استعراض ابرز ما تم من ندوات إرشادية ودورات تدريبية وايام حقل لتوعية مزارعي النخيل والمهتمين بنخيل البلح، كذلك أصدرت بياناً حول أنشطة معهد بحوث وقاية النباتات عن نفس الشهر، حيث تم تنفيذ 6 دورات تدريبية و4 ندوات إرشادية و أيام حقلية في 6 محافظات و إختتام برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات.

كما تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أعمال مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الغربية والمشروعات التابعة للإصلاح بالمحافظة، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الان، والتي تمثلت في إطلاق 448 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 237 ألف رأس ماشية.

كذلك أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، نشرة شملت عددا من التوصيات الهامة، لمزارعي محصولي القمح والفول البلدي في كافة محافظات الجمهورية، يجب مراعاتها قبل بدء موسم الزراعة، كما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية سلسلة من الدورات وورش العمل في مجال تأثير التغيرات المناخية علي قطاع الثروة الحيوانية بعنوان ​"التغيرات المناخية وأثارها علي الثروة السمكية " في محافظة الاسكندرية.

بينما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في فعاليات منتدى فيينا لسلامة الأغذية 2022 في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر2022 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي شارك فيه أكثر ممثلين عن أكثر دول العالم من الجهات المسئولة أو المختصة أو العاملة في مجال سلامة الغذاء، كما استقبل المعمل خريجي وطلاب كليات الزراعه لعدد من الجامعات المصرية، للإطلاع على دور المعمل في تحليل ملوثات الأغذية من خلال أقسامه والإطلاع على أحدث الأجهزة، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ شهادة.