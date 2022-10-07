فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية انخفاضا كبيرا اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل مصر 1068 جنيها للجرام، مقابل 1075 جنيهًا فى تعاملات أمس الخميس.

وتعد الانخفاضات المتتالية لـ أسعار الذهب داخل الأسواق فرصة لا تعوض لراغبي الاستثمار فى الأوعية الآمنة، بالإضافة إلى أن تلك الفترة هى فرصة ذهبية للمقلبين على الزواج لشراء الشبكة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر انخفاضا حوالي 8 جنيهات بالأسواق المحلية وذلك مقارنة بختام أسعار أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 1221 جنيها للجرام.

- سجل الذهب عيار 24 سعر 1221 جنيهًا للجرام

-بلغت أسعار الذهب عيار 22 حوالي 1,119 جنيها للجرام

- كما سجل الذهب عيار 21 سعر 1068 جنيهًا للجرام

-سجل الذهب عيار 18 سعر 915 جنيهًا.

-الذهب عيار 14 بلغ 712 جنيها

-الذهب عيار 12 سجل 610 جنيهات.

-سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8544 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب للأونصة بيع 37,747 جنيها، شراء 37,960 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الذهب بيع 1,213,714 جنيها، شراء 1,220,571 جنيها.

أسعار الذهب الخميس 6 أكتوبر 2022

وبمقارنة أسعار الذهب أمس، سجل سعر الذهب الخميس 6 أكتوبر تراجع داخل الأسواق حيث بلغ تراجع بنحو 5 جنيهات، مقارنة بختام أسعار الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1075 جنيهًا.

- جرام الذهب عيار 24 سجل 1229 جنيهًا

-جرام الذهب عيار 18 سجل 922 جنيهًا

جرام الذهب عيار 14 سجل 717 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8600 جنيه.

وتوالت أسعار الذهب فى الانخفاض على مدار الأسبوع الماضي حيث سجلت تراجع حاد فقد بلغ سعر جرام الذهب 21 وهو الأكثر شهرة داخل مصر حوالي 1085 جنيه يوم 4 أكتوبر 2022.

أسعار الذهب اليوم 4 أكتوبر 2022

- سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 1245 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 سجل حوالي 1085 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 930 جنيهاً للجرام.

- سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 723 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 8760 جنيها.

- سعر أوقية الذهب اليوم، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بلغ 1698 دولارًا.

أسعار الذهب 15 سبتمبر 2022



وبالنظر إلى أسعار الذهب فى منتصف الشهر الماضي، نجد أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضى، إلا أنها عاودت الانخفاض مرة أخرى مع بداية شهر أكتوبر، فقد سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم حوالي 1085 جنيهًا للجرام مقارنة بسعره فى منتصف سبتمبر الماضي، والذى بلغ حوالي 1115 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 7 أكتوبر استقرار بعد أن شهدت ارتفاع وصل لذروته منذ مارس الماضي حيث استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1709.69 للأونصة.

يأتى الاستقرار الذي تشهده أسعار الذهب فى الأسواق العالمية قبيل تقرير مقرر إعلانه في وقت لاحق عن بيانات الوظائف الأمريكية، خاصة أن أسعار الذهب سجلت تصاعدا كبيرا خلال الأسبوع الماضي وصل لـ 3%.

التغيرات التى تطرأ على أسعار الذهب تأتي بسبب قوة عائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، حيث يلجأ الكثير من الناس إلى الاستثمار فى الذهب باعتباره ملاذا آمنا يقي الأموال من الانخفاضات الحادة التى تطرأ على الأسواق العالمية.