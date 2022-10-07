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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

وزير التجارة يعلن إبرام صفقة تصدير منتجات غذائية مصرية إلى غانا

المهندس احمد سمير
المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA مؤكدا أنها خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وايجاد الاليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء.

وأشار وزير التجارة والصناعة فى بيان اليوم إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة كان من اهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تم العمل مع كافة أجهزة الدولة علي تذليل كافة العقبات امام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي.

جاء ذلك في سياق كلمة وزير التجارة والصناعة التى القاها خلال مشاركته -افتراضيا – بفعاليات الاجتماع الوزارى العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية  AFCFTA   والمنعقد بالعاصمة الغانية اكرا ، ويترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع براهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية .

ونوه وزير التجارة والصناعة إلى توجيهات رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالإسراع فى بدء التجارة التفضيلية في إطار الـ AFCFTA ،مشيراً إلى أن الإجتماع الوزارى الحالى يعد خطوة هامة تجاه التطبيق الفعال والمتكافئ للاتفاقية.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصفقة تشمل تصدير منتجات غذائية من مصر الي غانا، على ان تتوالى التجارة التفضيلية تباعا، لافتاً إلى تأكيد مصر أهمية قيام السكرتارية بتنظيم لقاءات B2B بين رجال الاعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة ، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدي المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدي الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.

تابع : الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء موجهاً الدعوة لكافة دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيدا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.

وتقدم سمير بخالص الشكر والتقدير لحكومة دولة غانا على الدعم الذي تقدمه للاتفاق ولوفود الدول المشاركة وكذا السكرتارية على الجهد المبذول للمضي قدما للدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات العالمية غيرالمسبوقة والتي عانت خلالها كافة دولنا.

كما توجه بالشكر الي سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على اقتراح مبادرة تنفيذ اول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية وعلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشكل سريع ومنظم بالتنسيق مع الدول للترتيب لهذه الصفقة وهذا الحدث الهام.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة يشارك بها عدد محدود من الدول الاطراف حيث تضم إلى جانب مصر كل من غانا وتنزانيا  ورواندا والكاميرون وموريشيوس.

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وفي هذا الإطار فقد تم انشاء لجنة من قبل سكرتارية الاتفاق وبعضوية الست دول لمناقشة تفاصيل تنفيذ الصفقة ويمثل مصر فى هذه اللجنة  قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة ، حيث  عقدت اللجنة اجتماعات بشكل اسبوعي للاعداد لتنفيذ الصفقة.

وقد قام قطاع الاتفاقيات بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بشأن تعميم الإجراءات التنفيذية للصفقة.

اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية

ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، حيث انه اتفاق شامل لا يقتصر علي فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط بل يمتد ليشمل كافة أوجه التعاون بين الدول.

وزير التجارة اتفاقية التجارة الحرة القارية غانا مصر الصناعة

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