منح جائزة نوبل للسلام لمنظمتين حقوقيتين في روسيا وأوكرانيا وناشط بيلاروسي.. تفاصيل

فاز كل من البيلاروسي أليس بيالياتسكس ومنظمة ميموريال الروسية ومركز الحريات المدنية في أوكرانيا بجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وقال المتحدث باسم المعارضة في بيلاروس، فياكوركا، إن منح جائزة نوبل لأليس بيالياتسكي هي اعتراف لجميع الأشخاص البيلاروسيين في “مواجهة استبداد” الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأليس بيالياتسكس، هو رئيس مركز حقوق إنسان غير مسجل في بيلاروس، بينما منظمة "ميموريال" لحقوق الإنسان في روسيا، تعتبرها الحكومة الروسية مؤسسة تعمل لصالح جهات أجنبية ضد الدولة الروسية.

ومُنحت جائزة نوبل للسلام العام الماضي لاثنين من المدافعين عن حرية الصحافة الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف.

وجائزة نوبل السلام هي الوحيدة من بين هذه الجوائز التي تمنح في أوسلو، فيما تمنح الجوائز الأخرى في ستوكهولم.