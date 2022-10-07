مصطفى الدمرداش : حرمت من أسعد لحظة في تاريخي لحظة تكريمي بمهرجان

كشف المخرج مصطفى الدمرداش، أنه خلال تكريمه في أحد المهرجانات تم حرمانه من أسعد لحظة في تاريخه من خلال قطع البث المباشر خلال لحظة تكريمه.

وأضاف الدمرداش خلال لقائه حواره مع برنامج “بنت البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”،تقديم الإعلامية نشوى مصطفى، أن المهرجان كان يضم عدد كبير من الشخصيات وبلغ عددهم ألفين شخص ولكنه تمنى أن يشاهد الجميع لحظة تكريمه.

القهر

وتابع المخرج مصطفى الدمرداش أنه بعد قطع البث المباشر خلال تكريمه شعر بالقهر، معقبا:" كنت أتمنى أن يرى تكريمي الجمهور المصرى، لأن الفنان او المخرج قد يكرم مره واحده فى العمر.

وأوضح مصطفى الدمرداش أنه في حال كون هناك فنان كبير يتم تكريمه كان لن يتم قطع البث حينها.