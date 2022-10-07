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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور رموز دينية .. حماة الوطن ينظم احتفالية لـ ذكرى المولد النبوي

صورة تعبيرية - لقطات
صورة تعبيرية - لقطات من الإحتفالية

نظم حزب حماة الوطن في ذكرى المولد النبوي الشريف احتفالية كبرى، حيث استقبل في حفل بهيج عدد من الرموز الدينية.

حضر الاحتفالية الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، والدكتور محمد أسعد، أمين الصندوق بالحزب.

كما حضر الاحتفالية الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب ومفتي الديار المصرية سابقاً، والنائب عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ. 

ورحب اللواء العوضي بالحضور، مهنئاً الجميع بالمولد النبوي الشريف، مولد رسول البشرية، وأكد أننا يجب أن نكون صفاً واحداً ودرعاً قوياً خلف قيادتنا السياسية الحكيمة.

 كما قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر والقوات المسلحة، بالذكرى ٤٩ لنصر أكتوبر ، داعياً الله أن يسدد خطاهم.

ومن جانبه، هنأ اللواء طارق نصير الحضور بالمولد النبوي الشريف، مقدماً التهنئة أيضاً بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر واستعادة الحق ودحض العدوان، وأكد أن جيشنا هو حائط الصد الأول لكل ما يكون، مقدماً تهنئة للرئيس السيسي في هذه الذكرى.

 

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