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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

هبة قطب
هبة قطب

قال المستشار أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إنه من المفترض أن يكون هناك وقفة تجاه تصريحات الدكتورة هبة قطب الغريبة والعجيبة.

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وأضاف المستشار أيمن محفوظ، الخبير القانوني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"،: "تصريحات الدكتورة هبة قطب تهدف إلى هدم الوطن وليس الأسرة المصرية، والتهم الموجهة ضد الدكتورة هبة قطب نشر أخبار كاذبة وهدم القيم الأسرية وقيم المجتمع والسب والقذف للرجل".

وأشار: "الاتهامات الموجهة لهبة قطب خطيرة جدا، منها نشر أخبار كاذبة وهدم القيم الأسرية وقيم المجتمع السب والقذف للرجل المصري".

موضحا: "هذه هي الاتهامات الرسمية المنظورة في الدعوى التي تم تحديد جلستها يوم 16 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى القضائية ضدها".

هبة قطب

وأوضح: "هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الدكتورة هبه قطب هذه التصريحات الخطيرة جدا التي تهز الوطن، مؤكدا: "هذه التصريحات مقصود بها هدم الوطن وهي دعوات مأجورة لهدم الوطن".

أهانت الرجال والنساء 

ولفت: "هذه التصريحات أهانت الرجال والنساء كما سبق وأطلقت تصريحا للفتيات بأنهم يفرطوا في غشاء البكارة لأنه ليس دليلا على العفة أو الشرف"، موضحا: "الدكتورة هبة قطب تبحث عن التريند بشكل أو بآخر رغبة في الحصول على مكاسب شخصية وهذا ما ستسفر عنه التحقيقات ونوجه الشباب لعدم سماع هؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن الشهرة".

وأكد: "الظاهر من هذه التصريحات أنها موجهة لخدمة أعراض خاصة بها أو أغراض تأخذ عليها أجر وهي عايزة الشو والشهرة ومش مهم الأسرة المصرية بتصريحاتها التي أثارت غضب المجتمع العربي كله لأن الرجل المصري أهم عناصر المجتمع العربي كله".
 

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