وديًا .. المصري يفوز على الرباط والأنوار 2/1

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرباط والأنوار بهدفين مقابل هدف واحد ، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق ميركيور الاسماعيلية ، وذلك في إطار سلسلة المباريات الودية التي يستعد من خلالها فريق المصري لانطلاق مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2023/2022.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري بهدفين للاشئ سجلهما زياد فرج في الدقيقة التاسعة والعشرين والياس الجلاصي في الدقيقة الخامسة والأربعين ، فيما نجح فريق الرباط في تضييق الفارق بإحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الثاني.

مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، اسلام المزين ، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، عمرو طارق لخط الظهر، اسلام عطية، الياس الجلاصي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي محمد جريندو، زياد فرج، محمد عنتر كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة عمرو مرعي.

فيما دفع الكابتن إيهاب جلال مع مطلع الشوط الثاني بالثنائي أسامة الجزار وكريم العراقي بدلًا من زياد فرج وعمرو طارق ، قبل أن يختتم تغييراته بنزول عمرو سعداوي بدلًا من عماد الدين بوبكر في الدقيقة الثالثة والثلاثين من الشوط الثاني الذي شهد طرد محمد جريندو لاعب المصري في الدقيقة الأربعين ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

المصري يهزم البنك الأهلي

فاز فريق المصري تحت 14 عاما ” الفئة العمرية 2008 ” بقيادة مديره الفني وائل الجبالي على ضيفه فريق البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة بملعب فرع النادي المصري "الضواحي 1" ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية.

وحضر اللقاء محمد موسى عضو مجلس ادارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين والدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن عبد الله درويش المدير الرياضي للنادي.

أحرز نبيل وائل العزب، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة عشرة من الشوط الثاني للمباراة التي شهدت سيطرة كاملة من جانب لاعبي المصري على مدار شوطي المباراة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد دفع الكابتن وائل الجبالي بثلاثة تغييرات بنزول خالد محمود وأحمد الجرايحي وكريم ابراهيم بدلًا من يوسف وعمر أبو الليل وسيف الجبالي ، وهي التغييرات التي منحت المصري الأفضلية الكاملة التي حقق معها الفريق الفوز بالنقاط الثلاث ، ليقرر محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على القطاع صرف مكافآت اجادة عقب المباراة للرباعي المتألق فادي وائل ويوسف حسام وتامر أبو المعاطي ونبيل وائل العزب.

مثل المصري في المباراة : فادي وائل لحراسة المرمى ، سيف رفعت ، يوسف حسام ، تامر أبو المعاطي ، عمر طارق لخط الظهر ، أحمد راضي ، يوسف أبو الليل ( خالد محمود ) ، عمر أبو الليل (أحمد الجرايحي ) ، سيف وائل الجبالي ( كريم ابراهيم ) لخط الوسط ، محمد أشرف عبد اللاه ، نبيل وائل العزب لخط الهجوم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مديرًا فنيًا ، ك. محمد صلاح مدربًا ، محمد وفا مدربًا لحراس المرمى ، ك.محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد عبد السلام " الشيخو" منسقًا إداريًا .

فيما يتكون جهاز الإشراف من : د.ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين ، ك.محمد معوض نائب مدير القطاع ، ك.أسامة سلامة المدير الادارى للقطاع، ك. السيد الجراحي منسقًا عامًا للقطاع ، تحت الإشراف العام لأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على قطاع الناشئين، أحمد عصام ، محمد موسى ، وأحمد الطحان.