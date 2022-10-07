طلع البدر علينا بشكل جديد.. محمود التهامي يبدع مع منى الشاذلي

استضافت الإعلامية مني الشاذلي، ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، المنشد البارع محمود التهامي.

وألقي التهامي خلال حواره بالبرنامج "أنشودة طلع البدر علينا" بطريقة رائعة أبهر به الحاضرين بالاستديو.

وكان قد أعلن التهامي في وقت سابق، عدم إقامة حفل للمولد النبوي، ونشر الشيخ، عبر صفحته الرسمية منشورا يؤكد فيه عدم إقامة احتفال المولد النبوي.

وكتب التهامي عبر صفحته: أحباب سيدنا النبي ، وأحباب مولانا الإمام الحسين ، حتي لايتهمنا أحد بالتقصير ، ويشهد الله أننا أعتذرنا عن كل إرتباطاتنا المحلية والعالمية في الليلة الكبيرة للمولد النبوي الشريف ، وقمنا بتقديم طلب للجهات المعنية لإقامة الحفل بساحة مولانا الإمام الحسين كعادتنا كل عام، ولم تتم الموافقة.