قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

قصة مأساوية حزينة ابكت مدينة شرم الشيخ الاسبوع الماضي حيث خيم الحزن علي جميع من عرف أسرة كريم مجدي تلك الأسرة التي جمعها الحب بين الزوج المصري كريم مجدي مدير بأحد الفنادق بشرم الشيخ والروسية تاتيانا المعلمة بمدرسة شارم كولدج الخاصة رزقهما الله بطفلين في عمر الزهور ادم ٩ سنوات ومالك ٧ سنوات كانت أسرة تعيش في هدوء وسعادة .

حبة غلة تسمم الطفلين والام الروسية

ولكن منذ أسبوعين توفيت ام الزوجة بروسيا وكانت تستعد للسفر ولكنها في نفس الوقت توفيت ام الزوج وسافر الاب كريم مجدي للقاهرة لدفنها وتلقي العزاء وقبل العودة تلقي اتصال بإصابة زوجته و طفليه بتسمم وعاد لشرم الشيخ والحزن والقلق علي طفليه وزوجته يقتله وخاصة أنه لم يهدأ حزنه على فراق أمه ليفاجئ أن الموت يحاصره في كل احبابه وأسرته فتوفي الابن الأصغر ثم الأكبر ثم الام تباعا .

الام والطفلين علي لافتة المدرسة

دفن الام بروسيا والطفلين بالقاهرة



وقد دلت التحريات الأولية وتحقيقات النيابة العامة أنه لا توجد أية شبهة جنائية حول الحادث حيث أن التسمم ناتج حبة غلة وضعت في المنزل بناء علي نصيحة احدي السيدات للام لقتل الحشرات وقد تسرب من حبة الغلال غاز الفوسفين القاتل ولم تفلح محاولات إنقاذ الام و الطفلين بعد ثلاثة أيام من خضوعهم للعلاج بمستشفي شرم الشيخ الدولي .



ودفن الطفلين بالقاهرة والام الروسية بروسيا .

السفارة الروسية تتابع التحقيقات



وقد تابعت السفارة الروسية التحقيقات في ذلك الحادث وتقرير الطب الشرعي الذي مازال مفتوحا حتي الآن .

الاب مع الطفلين

الاب رغم الصدمة راضي بقضاء الله



وقال أحد أصدقاء اب الطفلين كريم مجدي أنه رغم الصدمة الكبيرة الذي تلقاها في أغلي الناس والدته وطفليه وزوجته رفيقة حياته و لكنه كان راضيا بقضاء الله ومسلم بذلك ولكنه يعيش في حالة حزن كبيرة .

وفي بداية العام الدراسي غاب الطفلين ادم ومالك لأول مرة عند مدرستهم " شارم كولدج " وكذلك الام المعلمة الطيبة بالمدرسة ولكن تبقي ذكراهم في المدرسة بين زملائهم وكذلك المعلمة الطيبة تاتيانا بين زملائها والطلاب والتلاميذ التي علمتهم الكثير .

صور الطفلين

مدرسة شارم كولدج تنعي الام. الطفلين



وعلقت مدرسة شارم كولدج لافتة كبيرة لنعي الطفلين والام المعلمة بالمدرسة .

وكان خيم الحزن علي مدينة شرم الشيخ لوفاة طفلين ووالدتها في واقعة تسمم في منزلهم ومازالت التحقيقات مستمرة

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء اخطار من مستشفي شرم الشيخ الدولي بوصول طفلين ووالدتها في مصابين بتسمم في منزلهما بشرم الشيخ وتدهورت حالتهما الصحية حتي فارقوا الحياة ومازالت التحقيقات مستمرة .

وكان سافر الاب كريم مجدي مدير فندق سياحي لدفن والدته التي توفيت وترك والديه وأبناءه ليعود على فاجعة فقد أبناءه مالك ادم ٩ سنوات ومالك ٧ سنوات بمدرسة شارم كولدج بشرم الشيخ ووالدتها تاتيانا المدرسة بالمدرسة .

وقد نعت مدرسة شارم كولدج علي صفحتها الرسمية الطفلين ووالدتها داعين لهم بالرحمة والمغفرة وخيم الحزن علي جميع طلاب المدرسة والعاملين بها وودع الطفلين ووالدتها قبل دفنهم بالقاهرة .

احد الطفلين

حزن ما بعده حزن



ووصف سكان شرم الشيخ ما أصاب الاب بذلك الفقد لوالدته وطفليه وزوجته قائلين " حزن ما بعده حزن ووجع يدمي القلوب ".



وقالت مصادر طبيه أن الطفلين ووالدتها تعرضوا للإصابة بالتسمم في منزلهم بأحد أنواع المبيدات وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

الاطفال

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أسرة الاب المكلوم

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