عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: قاعدة بيانات سكوبس ورشة عمل بتربية عين شمس…عطارد أصغر كوكب يظهر في السماء ويبلغ أقصى استطالة

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. آثار عين شمس تشارك بورشة عمل اليونسكو عن التراث الثقافي وتغير المناخ

تشارك كلية الآثار جامعة عين شمس بورشة العمل التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن "التراث الثقافي وتغير المناخ"، اليوم السبت بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل دولية عن الابتكارات وتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، وبالتعاون مع حكومة زيمبابوي من خلال وزارة التعليم العالي ،وعلوم الابتكار وتنمية التكنولوجية عن عقد ورشة عمل دولية حول ‏‏ “‏‏الاستفادة من الابتكارات لتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام”وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 18 نوفمبر 2022 ( هجين).
 

انطلاق "قاعدة بيانات سكوبس.. الواقع والمأمول" ورشة عمل بتربية عين شمس

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس  بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بكلية التربية ورشة عمل بعنوان (قاعدة بيانات سكوبس….الواقع والمأمول).

 

الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعلن الدورات التدريبية خلال أكتوبر

أعلنت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، عن الدورات التدريبية للاحتراف التحليل الاحصائي والتحليل الكمي .

وقالت كلية الدراسات العليا للتربية ، أن هناك مجموعة من الدورات التدريبية المميزة لاحتراف التحليل الاحصائي والتحليل الكمي والكيفي للبيانات يقدمها  مركز القياس والتقويم مركز القياس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة بشهادة معتمدة من جامعة القاهرة بختم الشعار توثق من الجامعة ووزارة الخارجية.

 

عطارد أصغر كوكب يظهر في السماء الآن ويبلغ أقصى استطالة له

شهدت السماء الآن ظاهرة فلكية جديدة، حين وصل كوكب عطارد اليوم أصغر كواكب المجموعة الشمسية اليوم الى أقصى استطالة له، فى ظاهرة انتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

فرصة مش هتتكرر.. تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

ترشيحاتنا

الصحة : يجوز للحامل والمرضع الحصول علي لقاح كورونا

الصحة تكشف فوائد مذهلة لـ « الرضاعة الطبيعية »

اخبار التوك شو.. مفتى الجمهورية : ذكرى المولد النبوي تمدنا بالأمل والنور.. انتصار 6 أكتوبر ألهم المصريين بقيم نحتاجها حاليا.. سمير فرج: طرد الروس لا يقل أهمية عن قرار حرب 73

حدث ليلاً..الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 76 جنيهًا..ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟

عكس التوقعات .. الدولار يحقق قفزة عالمية غير مسبوقة

لليوم الثاني .. هبوط كبير في أسعار الذهب العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ