أخبار التعليم: قاعدة بيانات سكوبس ورشة عمل بتربية عين شمس…عطارد أصغر كوكب يظهر في السماء ويبلغ أقصى استطالة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. آثار عين شمس تشارك بورشة عمل اليونسكو عن التراث الثقافي وتغير المناخ

تشارك كلية الآثار جامعة عين شمس بورشة العمل التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن "التراث الثقافي وتغير المناخ"، اليوم السبت بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل دولية عن الابتكارات وتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، وبالتعاون مع حكومة زيمبابوي من خلال وزارة التعليم العالي ،وعلوم الابتكار وتنمية التكنولوجية عن عقد ورشة عمل دولية حول ‏‏ “‏‏الاستفادة من الابتكارات لتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام”وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 18 نوفمبر 2022 ( هجين).



انطلاق "قاعدة بيانات سكوبس.. الواقع والمأمول" ورشة عمل بتربية عين شمس

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بكلية التربية ورشة عمل بعنوان (قاعدة بيانات سكوبس….الواقع والمأمول).

الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعلن الدورات التدريبية خلال أكتوبر

أعلنت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، عن الدورات التدريبية للاحتراف التحليل الاحصائي والتحليل الكمي .

وقالت كلية الدراسات العليا للتربية ، أن هناك مجموعة من الدورات التدريبية المميزة لاحتراف التحليل الاحصائي والتحليل الكمي والكيفي للبيانات يقدمها مركز القياس والتقويم مركز القياس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة بشهادة معتمدة من جامعة القاهرة بختم الشعار توثق من الجامعة ووزارة الخارجية.

عطارد أصغر كوكب يظهر في السماء الآن ويبلغ أقصى استطالة له

شهدت السماء الآن ظاهرة فلكية جديدة، حين وصل كوكب عطارد اليوم أصغر كواكب المجموعة الشمسية اليوم الى أقصى استطالة له، فى ظاهرة انتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.