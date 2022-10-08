لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام بلوك غريب.

وظهرت ياسمين رئيس، باطلالة جريئة ومثيرة مرتدية هوت شورت جينز و نسقت معه سويت شيرت ابيض و شرابابيض .

ووضعت ياسمين رئيس ،كاب على راسها بعد تغير لون شعرها من الاسود الى الاشقر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





يشار إلى أن النجمة ياسمين رئيس، تشارك في فيلم “خطة مازنجر” الذي طرح في دور السينما ضمن أفلام موسمالصيف هذا العام.





وتدور أحداث فيلم “خطة مازنجر” في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلمبأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم “خطة مازنجر” النجوم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس،وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاجشركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى

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