أبهر العالم.. كامل الوزير: روح المقاتل المصري أكملت عجز إمكانياتنا فى حرب 73

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، علينا أن نفتخر بقواتنا المسلحة، مشيرا إلي أنها تطورت مئات بل ألاف المرات.

وأضاف “الوزير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، ان من كان يكمل الطرق البدائية وعجز الإمكانيات فى حرب أكتوبر 1973 بيننا وبين إسرائيل هي روح المقاتل المصري العظيم، معقبا: “القوات المسلحة الأن أقوي بكثير جدا والمواطن المصري فى 73 بهر العالم بأدائه وقدرته وإرادته”.

وفي سياق متصل، تابع انه لولا هذا الجيش العظيم وتضحياته كانت سيناء حتي الأن محتلة، متابعا: “كنا فضلنا فى إنتفاض حرب أى أن كل إقتصادنا موجه للحرب وكان لا يوجد مشروعات أو تنمية.. أو كنا سلمنا للأمر الواقع وسكتنا وثلث مصر كان راح مننا”.