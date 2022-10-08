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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي شرق يتابع تنفيذ مشروع إدارة مياه الأمطار في الإسكندرية

استكمال أعمال مشروعات
استكمال أعمال مشروعات الأمطار في الإسكندرية

كلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، الإدارات المعنية، بمواصلة متابعة أعمال تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمناطق التي يتم تنفيذ المشروع بها بنطاق الحي ، مؤكدة على ضرورة تذليل أي عقبات في تنفيذ الجسات ، لإنجاز الأعمال في الوقت المطلوب.

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وقامت إدارة المتابعة الميدانية ، بمتابعة أعمال تنفيذ المشروع ومتابعة عمل قطعيه أمام فندق قاعود سبورتنج وصب شنايش بالجزيرة الوسطى سان استفانو.

من الجدير بالذكر أن تنفيذ المشروع يأتي لفصل شبكات مياه الأمطار عن الصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشرة ، لتقليل الآثار الناجمة عن تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة سنوات .

الاسكندرية الصرف الصحى المتابعة الميدانية محافظة الاسكندرية مياه الأمطار الإدارات المعنية

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