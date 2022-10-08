نجم الأهلي السابق: متفائل بـ كولر وهذا الأمر سيكون سر نجاح المدرب|فيديو

تحدث محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق عن مواجهة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال عبد الجليل نجم الأهلي السابق، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما يجعلني مطمئنا على الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري، أن مارسيل كولر أغلق على الفريق بشكل تام، وهذا يزيد من التركيز، وهذا أمر مهم لفريق بحجم النادي الأهلي".

مواجهة الأهلي والاتحاد المنستيري..



أضاف عبد الجليل نجم الأهلي السابق : "الاتحاد المنستيري فريق قوي، ودائما مواجهات شمال أفريقيا صعبة، لكن خبرة وتاريخ الأهلي يمنحه دائما الأفضلية".



وختم عبد الجليل نجم الأهلي السابق، حديثه قائلا: "بالنسبة لي متفائل بالأهلي في الموسم الجديد مع كولر".