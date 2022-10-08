حدث ليلاً..الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 76 جنيهًا..ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟

اسعار الذهب اليوم.. نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها :

فرصة مش هتتكرر.. تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بقوة، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1069 جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد من 76 جنيها ، فيما تراجع 131 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام الذهب عيار 21 ، فيما تراجع عيار الذهب 24 عن 1,309 للشراء إلى 1222 جنيهًا.

أعلى مستوى منذ شهر.. النفط يخالف التوقعات ويقفز لمستويات قياسية

قفزت أسعار النفط بنحو 4%، أمس الجمعة، مسجلة أعلى مستوى خلال 5 أسابيع، بدعم من قرار تحالف أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ العام 2020.

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

شهدت أسعار الدولار اليوم السبت في السوق العالمية، قفزة قوية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟.. سؤال يحتار فيه الكثيرون خاصة مع اقتراب ليلة المولد النبوي الشريف، التي توافق الثاني عشر من ربيع الأول 1443هـ والثامن من أكتوبر 2022، وحول إجابة ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف، لا تغفل هذه الكلمات التسع التي أحيا بها النبي يوم ميلاده.

قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

قصة مأساوية حزينة ابكت مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي حيث خيم الحزن علي جميع من عرف أسرة كريم مجدي تلك الأسرة التي جمعها الحب بين الزوج المصري كريم مجدي مدير بأحد الفنادق بشرم الشيخ والروسية تاتيانا المعلمة بمدرسة شارم كولدج الخاصة رزقهما الله بطفلين في عمر الزهور ادم ٩ سنوات ومالك ٧ سنوات كانت أسرة تعيش في هدوء وسعادة .