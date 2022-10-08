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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد: توفير تقاوي محصول القمح استعدادا لزراعة الموسم الشتوي

وكيل الزراعه
وكيل الزراعه

أعلنت مديرية الزراعه بالوادي الجديد، عن بدء موسم زراعة القمح حيث بدأ المزارعون استعداداتهم لزراعة محصول القمح من خلال تمهيد واستصلاح الأراضي؛ للبدء في زراعتها.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن معظم المزارعين في الوادي الجديد انتهوا من تمهيد الأراضي استعدادًا لزراعة محصول القمح على مساحات شاسعة تتخطى 350 ألف فدان تقريًبا، مؤكدًا تفعيل لجان خاصة للمرور على حقول القمح منذ زراعتها للمتابعة والإرشاد من أي عقبات قد تواجه المزارعين.

وأضاف أن تقاوي القمح عالية الجودة متوفره  بجميع الإدارات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعي بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم للمزارعين لزراعة أكبر قدر ممكن من المساحات, وكذلك إنتاج أصناف عالية الجودة.

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وأشار إلى أن محصول القمح يُعد أكبر مساحة تم زراعتها العام الماضي، حيث وصلت المساحات المزروعة إلى 342094.21 فدان، وأكبر مساحة تم زراعتها بمحصول القمح في منطقة شرق العوينات حيث بلغت 191439 فدانًا، jليها منطقة الفرافرة حيث بلغت مساحة القمح بها 95044 فدانًا.

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وأوضح أن المحافظة تشهد طفرة في زيادة المساحات المزروعة من القمح نتاجًا لطرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، حزمة تيسيرات لتشجيع المستثمرين على زراعة القمح من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمساحة الأراضي المزروعة من القمح.

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