ننتظر قرارات ملزمة.. علاء النهري: مؤتمر المناخ في مصر سيحقق نجاحا واضحا

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن العالم أجمع تأثر بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أن مؤتمر المناخ المزمع عقده في مصر سيحقق نجاحا واضحا في اتخاذ قرارات لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأضاف "علاء النهري" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ سيقدم أجندة والتزامات جديدة لحماية الكوكب من التغيرات المناخية، خاصة بعد أزمة باكستان، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التغيرات المناخية اهتماما كبيرا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يطالب دائما بدعم الدول النامية التي ليس لديها أي دخل في التغيرات المناخية وهذا سيتحقق هذا العام.

وشدد على أن الدولة المصرية تعطي العالم أجمع الآن دروسا في الحفاظ على البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، وإنشاء مدن صديقة للبيئة.