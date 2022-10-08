مفاجأة بخصوص الدواجن.. تراجع أسعار الذرة| وهذا ما يحدث الأيام المقبلة

شهدت أسعار الذرة المستوردة، انخفاضا كبيرا في الأسواق بحوالي 200 جنيه في الطن الواحد اليوم، بحسب ما كشفته الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.

وهبطت أسعار الذرة المستوردة في الأسواق بنحو 200 جنيه في الطن، وذلك بعدما سجلت ارتفاعات لم تشهدها من قبل، إذ انخفض سعر الذرة الصفراء الأرجنتينية، ليسجل الطن مستوى 9900 جنيه بدلا من 10100 جنيه.

10 آلاف جنيه

كما شهد سعر الذرة الصفراء الرومانية انخفاضا مسجلًا 10000 جنيه في الأسواق، أي تراجع بنحو 200 جنيه في الأسواق.

كما سجل سعر طن الكورن فلاك الأرجنتيني 10800 جنيه، فيما سجلت أسعار الصويا المستوردة بالأسواق المحلية 18500 جنيه للطن المحلي.

الذرة

سعر طن القمح المستورد

واستقر سعر طن القمح المستورد الروسي 9650 جنيها، فيما سجل الطن الأوكراني مستوى 9600 جنيه في الأسواق ، اما سعر كسب العباد فسجل الطن مستوى 8600 جنيه.

أسعار الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” الأيام الماضية قفزة قوية لتقترب من 45 جنيها للكيلو في بعض المناطق في الأسواق للمستهلكين.

وبعد انخفاض اسعار الذرة من المتوقع ان تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة، نظرا لانخفاض الذرة وهو احد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الدواجن.

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة إذ وصل سعر الكيلو إلى 34-36 جنيها في المزرعة بعد 28-29 الاثنين الماضي، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 7-10-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء : بين 34-35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 38 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة ، كما أنه يصل إلى 43 و44 في بعض المناطق.

الدواجن البلدى : بين 51- 53 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 46 و 49

الأوراك : بين 40- 42 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80- 90 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 25 -27 جنيها في المزرعة و بين 30-31 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 5.25_5.5جنيه

كتكوت ساسو : 4.5_4.75 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 76-78 جنيها للطبق في المزرعة و85 جنيه إلى 90 للمستهلك حسب المنطقة و72 جنيه في منافذ وزارة الزراعة ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ووصل سعر الأبيض 71 جنيها في المزرعة ، وبين 77 و 80 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 80 و 85 جنيها.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار البيض خلال الفترة الحالية ، مشيرًا إلى أن بعض التجار يقومون بتخزين البيض في محاولة منهم لاستغلال أزمة الأعلاف

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو

أسعار البط المولر بين 35-37 جنيها للكيلو