لماذا تجاهلت الأكاديمية السويدية سلمان رشدي من ترشيحات نوبل؟

لم يفز الكاتب والروائي البريطاني سلمان رشدي بجائزة نوبل هذا العام، لكن بالرغم من ذلك إلا أن الكثير من الكتاب والقراء توقعوا فوزه طيلة الأشهر الماضية، ليس بسبب تعرضه لمحاولة اغتيال، بل لأن البعض اعتبر أن سلمان رشدي كان الأحق لنيل جائزة نوبل منذ سنوات مضت، نظرا لما أنتجه طيلة سنوات حياته.

إلا أنه على النقيض اعتبر البعض أن فوز سلمان رشدي بجائزة نوبل أمر يستحيل تحقيقه نظرًا لأن الأكاديمية السويدية من الصعب أن تمنح الجائزة المرموقة بناء على طلب الجمهور وبالفعل انتصر أصحاب هذا التيار في نهاية الأمر إذ تم منح الجائزة في نهاية الأمر للكاتبة الفرنسية آني إرنو، عن أعمالها التي وصفتها الأكاديمية الفرنسية “غير المهادنة”.

يشعر البعض أن روايات سلمان رشدي هي المكافئ الأدبي لروايات الثمانينيات ذات الشعر الطويل ، ووسادات الكتف الكبيرة والملابس المزينة بالترتر من الرأس إلى القدمين، إذ إنه من الطرق الجيدة لبدء تقييم مثل هذه الأحكام الابتعاد على عجل عن استعارات الموضة والتحول إلى العصور الأدبية من أجل السياق. أطلق جون وولش ، المحرر الأدبي السابق لصحيفة صنداي تايمز ، اسم "العصر الذهبي للرواية البريطانية" على فترة الثمانينيات مؤخرًا. ويقول إن أفضل روايات تلك الفترة كانت "عنيفة ، وحنونة ، ومبتذلة ، ومبهجة ، ودماغية ، ومثيرة للجدل ، ومغرية ، ومرحة ، وبذيئة". ومن بين المؤلفين الذين ظهروا في المقدمة: مارتن أميس ، وجوليان بارنز ، وإيان ماك إيوان ، وكازو إيشيغورو ، وروز تريماين ، وسلمان رشدي.

فغالبًا ما يتم تجميع هؤلاء الكتاب معًا لتمثيل تلك الفترة، على الرغم من خصائصهم المميزة. ومع ذلك، كان من الواضح أن عمل رشدي كان بعيدًا عن البقية، في ذلك الوقت وما بعده. خذ على سبيل المثال براعته اللغوية في اللغة الإنجليزية. واستخدامه للواقعية السحرية في الكتابة عن شبه القارة الهندية؛ ومعاملته الكرنفالية للسياسة والدين.

الرائع والحقيقي



الصفات التي شعرت بالحيوية ينظر إليها البعض هذه الأيام على أنها متعبة وغير جذابة. يقولون إن رشدي مفرط في الطموح ومبالغ فيه. كتب أحد المراجعين أن رواياته "مليئة بالعجائب والرياح" بشكل متزايد. إنهم يشعرون "بالثرثرة، غير الموفقة والابتذال"، مع عدم وجود بشر حقيقيين يتجولون من خلالهم. (إلى ذلك يقول راوي العا: "الواقعية يمكن أن تكسر قلب الكاتب".

يتحسر مثل هؤلاء النقاد على تراجع الجدارة الأدبية في عمله، ربما بسبب مفاهيمهم المسبقة عما يجب أن يحتويه الخيال في الوقت الحاضر. بالتأكيد هناك استثناءات ملحوظة، لكن العديد من الروايات المشهورة باللغة الإنجليزية اليوم هي قصص شخصية ذات لوحات أسلوبية محدودة.

رشدي نفسه لا يجهل هذا. فقد كتب في مقال حديث: "لقد تحول الخيال الجاد نحو واقعية من نوع إيلينا فيرانتي وكناوسجارد" ، "الخيال الذي يطلب منا أن نصدق أنه يأتي من مكان قريب جدًا إن لم يكن مطابقًا لتجربة المؤلف الشخصية وبعيدًا، إذا جاز التعبير، من السحر". إنه يفضل السير على الطريق الذي أضاءته "تقاليد الحكاية العجيبة" على طريقة إيتالو كالفينو وجونتر جراس وميخائيل بولجاكوف وإسحاق باشيفيس سينجر.

يقول رشدي: إن هؤلاء الكتاب يضخون "الرائع في الواقع لجعله أكثر وضوحًا وأكثر صدقًا". يمكن إرجاع هذا إلى الوراء، من الروايات الشفوية إلى ألف ليلة وليلة إلى كاتاساريتساغارا.

صراحة سياسية

اتُهم سلمان رشدي في رواياته بأن غالبا ما كان يترك السياسي أن يتفوق على الشخصية. قالت سوزان سونتاج ذات مرة أن "كل رواية طموحة تقريبًا هي على الأقل سياسية ضمنيًا ، ومعظمها كذلك صراحة" ؛ ينتمي رشدي بشكل مباشر إلى معسكر الصريح ، وقد أوضح ذلك عندما ربط مصير الهند بمصير طفله في منتصف الليل.

في هذا العمل، تم التهكم على الزعيم غاندي باسم "الأرملة". في "العار" ، يُشار إلى شخصية يُعتقد أنها على غرار بنازير بوتو باسم "البكرات الحديدية العذراء"؛ وعلى الرغم من أن رواية سلمان رشدي آيات شيطانية معروفة بمعالجتها للإسلام ، إلا أنها تتميز أيضًا بنهب "مارغريت التعذيب". في الآونة الأخيرة، يُطلق على مرشح رئاسي شبيه بترامب في البيت الذهبي اسم الجوكر ، وهو "ضاحك ذو بشرة حمراء مشقوقة الفم".

يتم تسليم كل هذا بمزيج قوي للغاية من المراجع الأسطورية والثقافية ، تم تصويره بأخذ أفكار تخريبية حول قيمة الدين ومعنى التاريخ. أسفل هذا التحقيق الجاد في قوة الروايات ، وكيف تتشكل ، وماذا يحدث عندما تعبر الحدود. تستكشف رواياته ، كما يقول الدبلوماسي الأمريكي من شاليمار المهرج ، "انتصار الوهم الحتمي على الواقع ... كان الحقيقة الوحيدة الأكثر وضوحًا حول تاريخ الجنس البشري

عجلة أدبية

قد تدور العجلة الأدبية مرة أخرى. في مقابلة حديثة مع The Hindu حول روايتها الجديدة Best of Friends ، قالت كاميلا شمسي إنها عندما سُئلت عن سبب دخول السياسة في جميع رواياتها ، كان ردها أنها "جزء من نسيج الحياة". انظر أيضًا إلى التقدير الممنوح لترجمة ديزي روكويل الإنجليزية لكتاب قبر الرمال لجيتانجالي شري ، وهي رواية لا تخشى أن تكون استطرادية وخيالية وسياسية. ثم مرة أخرى ، كتبت علي سميث - في وضع مختلف تمامًا عن رشدي ، على الرغم من ولعها المشترك بالتلاعب بالألفاظ - بصراحة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده في مجموعتها الرباعية الأخيرة عن حالة الأمة.

هذه انعكاسات لعصر متغير. كما كتب رشدي في "الأوطان الخيالية": "... لا سيما في الأوقات التي تأخذ فيها الدولة الواقع بأيديها ، وتشرع في تشويهه ، وتغيير الماضي ليناسب احتياجاته الحالية ، ثم صنع الحقائق البديلة للفن ، بما في ذلك الرواية. من الذاكرة ، تصبح مسيّسة ".

ليس الأمر بالتأكيد أنه يجب أن يكون هناك نوع واحد فقط من الروايات. الرواية هي كنيسة واسعة ، والمقصود هو عدم تفضيل نمط على الآخر. استمع إلى كلمات سليم سيناء في "أطفال منتصف الليل": "وهناك الكثير من القصص التي يمكن روايتها ، الكثير جدًا ، مثل هذه الفائض من أحداث الحياة المتشابكة ، والمعجزات ، وأماكن الشائعات ، لذلك مزيج كثيف بين غير المحتمل والدنيوي!"