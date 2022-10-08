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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرد راموس .. شوط أول سلبي بين باريس وريمس في الدوري الفرنسي

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وريمس، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 41 حصول راموس على بطاقة حمراء.

وشهد التشكيل تواجد الفرنسي كيليان مبابي في قيادة خط الهجوم، بينما تواجد البرازيلي نيمار دا سليفا على مقاعد البدلاء، بينما يغيب ميسي للإصابة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: راموس ، ماركينيوس ، دانيلو ، موكيلي 

خط الوسط: فيراتي ، رويز ، بيرنات 

خط الهجوم: سولير ، مبابي ، سارابيا.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق ريمس المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

باريس سان جيرمان ريمس باريس سان جيرمان وريمس الدوري الفرنسي راموس

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