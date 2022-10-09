مسئول روسي: خلل أمني تسبب في اختراق أوكرانيا لتفجير جسر كيرتش

قال رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو، إن خللا أمنيا جسيما أدى لاختراق أوكراني تسبب في تفجير جسر كيرتش الواصل بين روسيا وجزيرة القرم.

وكان جسر كيرتش (القرم) الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم قد تعرض لتفجير - في وقت سابق اليوم - أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أدى الانفجار إلى اشتعال عدة صهاريج وقود في قطار شحن على الجسر، وانهيار جزئين في قسمين من طريق السيارات بالجسر، وتعليق حركة السيارات والقطارات.

وأضاف شعيتو - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء السبت-"حركة القطارات عادت بشكل طبيعي بعد الحادث وتم تفجير الجسر أثناء مرور قطار يحمل مشتقات نفطية مما أدى إلى حدوث حريق كبير بعد الانفجار، هناك فشل أمني في منطقة مهمة وفي حالة استثنائية من الحرب الروسية الأوكرانية بما أدى إلى حدوث الانفجار".

ولفت إلى أنه من الواضح أنه لم يتم تفتيش الشاحنة وتم تمريرها مثل كل السيارات التي تستخدم جسر كيرتش دون تفتيش".

