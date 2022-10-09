ما  هي منظمات «أوبك ـ أوابك ـ أوبك+»؟

تعد مصادر الطاقة البترولية أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري المؤثرة في الغلاف الجوي، وفي الأخبار الواردة من وكالات الأنباء العالمية ترد أسماء المنظمات الدولية العاملة في مجالات إنتاج النفط وتصديره، وتتخذ السياسات التي ترعى مصالحها بزيادة أو تقليل الإنتاج النفطي وتؤثر بشكل مباشر على إطلاق الانبعاثات الكربونية ، ومنها:

أوبك: منظمة حكومية دولية من 13 دولة منتجة للبترول، تأسست في 14 سبتمبر 1960 في بغداد، من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل (إيران والعراق والكويت و السعودية وفنزويلا)، ومقرها الرئيسي في فيينا بالنمسا منذ عام 1965، استحوذت الدول الأعضاء الـ13 اعتباراً من سبتمبر 2018 على حوالي 44% من إنتاج النفط العالمي، و81.5% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، مما أعطى أوبك تأثيراً كبيراً على أسعار النفط العالمية.

أوابك: منظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي، أسست بموجب اتفاقية وُقَع على ميثاقها في بيروت عام 1968، بين كُل من الكويت والسعودية وليبيا، واتفق على أن تكون دولة الكويت مقراً رئيسياً للمنظمة، ثم انضمت إليها كل من الجزائر وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين عام 1971، في عام 1972، انضم العراق وسوريا للمنظمة، وبعدها انضمت مصر في عام 1973، وتونس في 1982، ليصبح عدد الأعضاء 11 دولة عربية، تهدف المنظمة إلى تعاون الأقطار الأعضاء فيما بينهم في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في مجال استخراج النفط، وتوثيق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال، وتوحيد جهود الأعضاء لتأمين وصول النفط إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة.

أوبك + (Opec Plus) أو تحالف أوبك: اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط، منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، جرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق، وانضمت إليه 10 دول أسيوية وأفريقية والمكسيك.