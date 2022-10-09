أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس اليوم| فيديو

عرضت نشرة الـ12 منتصف الليل، المُذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا مصورا عن حالة الطقس اليوم 9-10-2022، والتي أشارت إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والأماكن الساحلية.

وأوضح التقرير أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9-10-2022، أوضح التقرير المصور، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 28 والصغرى 21، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21، وشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25، والغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25، والأقصر درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23، وأسوان درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقا لما أصدرته هيئة الأرصاد الجوية في الفترة الماضية كانت حرارة الجو مرتفعة ولكن بدأنا نشعر تدريجيًا ببداية فصل الخريف، وفي خلال 48 ساعة بدأت درجات الحرارة تنخفض في فترات الليل وتميل إلى البرودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والأماكن الساحلية، بالإضافة إلى أن هذه الأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة، ومتوقع ألا يتأثر الوجه البحري والقاهرة الكبرى في الوقت الحالي بأي أمطار.

وتابع أن درجات الحرارة تتراوح بين 21 إلى 22 درجة في فترة الصباح، مؤكدًا أنه لا مانع من ارتداء الطلاب في الصباح الباكر أثناء الذهاب إلى المدرسة ملابس خريفية.

كما عرض برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء السبت، تقريرا مصورا عن حالة الطقس اليوم الأحد 9-10-2022.

وأبرز التقرير المصور، أن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022 على كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأضاف التقرير المصور، أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء والصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





