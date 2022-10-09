زيلينسكي: نخوض قتالاً عنيفاً ضد الروس في مدينة استراتيجية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تشارك في قتال عنيف بالقرب من بلدة باخموت الشرقية الاستراتيجية، والتي تحاول السيطرة عليها.

وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت آلاف الأميال المربعة من الأراضي في الهجمات الأخيرة في الشرق والجنوب يقول مسؤولون إن التقدم سيتباطأ على الأرجح بمجرد أن تواجه قوات كييف مقاومة أكثر تصميما. بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.

حاولت القوات الروسية مرارا الاستيلاء على باخموت، التي تقع على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

ويقع كلاهما في منطقة دونباس، التي لم تستحوذ عليها موسكو بالكامل بعد.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو:"نحن نحتفظ بمواقعنا في دونباس، وخاصة في اتجاه باخموت، حيث من الصعب جدا جدا الآن، قتال صعب للغاية".

وكرر الزعيم الأوكراني دعوته للحلفاء الغربيين لتوفير كميات أكبر من الأنظمة المضادة للطائرات.