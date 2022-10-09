تضامن النواب تناقش منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماعها اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة اسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوي المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (فقط مبلغ وقدره ثلاثـمائة وخمسون ألف يورو) الموقع في القاهرة بتاريخ 6/7/2022 ، بالإشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعيى، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.

النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.