الصحف الكويتية اليوم.. "جسر القرم" يعمق نكسات روسيا وبداية جديدة لأوكرانيا.. عشرات القتلى في قصف زابوريجيا النووية.. وفاوتشي يحذر من متحور جديد لـ كورونا في الشتاء

أمير الكويت لنائبه: أنت مكان النفس

تأجيل المجلس 4 أيام .. نزولاً على إرادة «الأمة»

صواريخ أميركية للكويت بـ 3 مليارات دولار

الولايات المتحدة: هجوم صاروخي فاشل استهدف قواتنا في سوريا

بعد أوكرانيا... ماسك يقترح حلاً لأزمة تايوان

الخزانة الأمريكية: خفض أوبك للإنتاج يضر بالاقتصاد العالمي



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة القبس بأنه من على متن الطائرة الأميرية، وقبيل لحظات من مغادرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أرض الوطن إلى إيطاليا أمس لاستكمال فحوصاته الطبية المعتادة، أكد مدى اعتزازه بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وأنه بالنسبة إلى له بـ «مكان النفس... والله يطرح فيك البركة»، داعياً أن يعينه الله ويمده بالصحة والعافية ويوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.



وأشارت صحيفة الأنباء إلى صدور مرسوم أمس بتأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بعد غد الثلاثاء لمدة 4 أيام عمل فقط هي الأربعاء والخميس والأحد والإثنين احتراما ونزولا على إرادة الأمة التي تعبر عن الإرادة الشعبية.

وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه تم الالتزام بالدستور بداية استنادا إلى المادة 87 من الدستور التي تنص على أنه «يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، وبالفعل صدر مرسوم بتحديد جلسة الافتتاح بعد غد».



وقالت صحيفة الجريدة إنه في صفقة تقدر بـ 3 مليارات دولار، منحت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت، حسبما أعلنت الخميس الماضي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

وأوضحت «البنتاجون»، في بيان، أن «الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات برية حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة، وستساعد في حماية المناطق الحدودية والبنية التحتية البرية الرئيسية، فضلاً عن تحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأميركية ودول خليجية أخرى»، مشيرة إلى أن «جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع».



ولفتت صحيفة الكويتية إلى أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر هنا الكويت بالمولد النبوي الشريف.

وفي هذا السياق، كتب هولتسنايدر تغريدتين على حسابه الشخصي على "تويتر" باللغتين العربية والانكليزية، جاء فيهما: "أطيب تمنياتي لشعب الكويت ولجميع المسلمين حول العالم بمناسبة المولد النبوي الشريف".

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الراي بإعلان الجيش الأميركي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إن قوات مجهولة الهوية أطلقت صاروخا على قاعدة تستضيف قوات أميركية وقوات محلية شريكة في سورية، لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار.

وأضاف الجيش في بيان مقتضب أن الصاروخ وهو من عيار 107 مليمترات لم يكن له أي تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شرق سوريا.



ذكرت صحيفة الأنباء أن منظمة حقوقية قالت إن إيرانيين غاضبين من مقتل شابة خلال احتجاز الشرطة لها تحدوا الرصاص والغاز المسيل للدموع وواصلوا احتجاجاتهم أمس، في انتفاضة شعبية لم تهدأ منذ أسابيع.

وجاء ذلك غداة نفي الطب الشرعي الإيراني أن تكون وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، وهي من أكراد إيران، نجمت عن تعرضها لضربات على الرأس والأطراف خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها، وربط وفاتها بمشكلات صحية كانت تعاني منها.

وخرجت مظاهرات حاشدة امس فيما أطلقت قوات الأمن الايرانية النار على المحتجين واستخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينتي سنندج وسقز الكرديتين، بحسب منظمة «هنغاو» الإيرانية لحقوق الإنسان.

دوليا، أبرزت صحيفة الكويتية تحذير مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، الطبيب أنتوني فاوتشي، مجددا من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف خلال حديثه بمركز «يو إس سي أنينبيرغ» للصحافة أنه علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادراً على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات، بحسب تقرير نشرته شبكة «سي أن بي سي».

وشدد فاوتشي على ضرورة عدم «التخلي عن الحذر»، لأن هناك دائماً خطراً من زيادة مخاطر انتشار العدوى بشكل طفيف في أشهر الشتاء، مؤكداً أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إننا انتهينا تماماً من الوباء.

وأعاد الطبيب فاوتشي التذكير بصيف 2021 عندما شهدت الولايات المتحدة تراجعاً في بيانات كورونا، ولكن في الشتاء الماضي شهدنا ظهور متحور أوميكرون والذي عاد للانتشار بشكل كبير في أميركا. وبحسب البيانات، فإن الإصابات بكورونا حول العالم يشكل متحور أوميكرون 81% منها.



قالت صحيفة الأنباء إن روسيا تلقت «ضربة موجعة» جديدة أمس إثر الانفجار الذي ضرب الجسر الوحيد الذي يربطها بشبه جزيرة القرم التي أعلنت ضمها عام 2014، في نكسة ميدانية دفعت موسكو إلى تعيين قائد جديد لقواتها في أوكرانيا، فيما وصفت كييف الانفجار بأنه «البداية» لتحرير كافة أراضيها المحتلة.

فقد ألحق انفجار شاحنة قوي أضرارا جسيمة بجسر «كيرتش» الاستراتيجي الذي يربط بين روسيا و«القرم»، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، ليضرب رمزا مرموقا لضم موسكو لشبه الجزيرة وطريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية التي تقاتل للسيطرة على الأراضي التي استعادتها أوكرانيا في الجنوب.



أشارت صحيفة الراي إلى ما قاله مسؤول محلي اليوم الأحد إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في قصف على مدينة زابوريجيا الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا خلال الليل.

وأضاف المسؤول، ويدعى أناتولي كورتيف ويشغل منصب سكرتير إدارة المدينة، على تطبيق تليجرام أنه «نتيجة لهجوم صاروخي خلال الليل على زابوريجيا تضررت المباني السكنية والطرق في منطقة سكنية بالمدينة». وتابع: «17 شخصا لقوا حتفهم حتى هذه اللحظة».



وأوضحت صحيفة الوطن إدانة الاتحاد الأوروبي أمس السبت "بأشد العبارات الممكنة" مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن "استيلاء" بلاده "غير المشروع" على محطة (زاباروجيا) النووية وإنشاء مؤسسة حكومية لإدارتها.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الاتحاد "لا يعترف بضم روسيا غير القانوني لمناطق (دونيتسك) و(لوغانسك) و(زاباروجيا) و(خيرسون) الأوكرانية ويدينه بشدة وبالتالي فإن المرسوم المتعلق بالاستيلاء على محطة (زاباروجيا) غير شرعي ولاغ وباطل من الناحية القانونية".



وذكرت صحيفة الجريدة أنه بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والذي أثار إدانة في أوكرانيا، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكان إنهاء التوتر بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.

وفي حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قال ماسك: «اقتراحي يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان، وهذا أمر مستساغ بشكل معقول، وربما لن ينال رضا الجميع».

وقال إنه يعتقد أن اندلاع صراع بشأن تايوان أمر حتمي، وحذَّر من تأثيره المحتمل على شركته تسلا، وعلى شركة أبل، وعلى الاقتصاد على نحو أوسع نطاقاً.



نقلت صحيفة الوطن صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد، أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وصفت قرار مجموعة "أوبك+" المتعلق بخفض إنتاج النفط، بأنه "غير مفيد وغير حكيم" بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة.

وقالت يلين في تصريحات للصحيفة، "نحن قلقون للغاية بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها". وانتقدت بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.



أفادت صحيفة الكويتية بأن العاصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى إعصار يُتوقّع أن يصل إلى اليابسة في نيكاراغوا فجر الأحد، وفق ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير والسلطات المحلّية.

وأعلن المركز في بيان أنّ "جوليا تحوّلت إلى إعصار مع رياح بلغت سرعتها 120 كلم/ساعة أثناء مرورها قرب جزيرتَي سان أندريس وبروفيدنسيا" اللتين تُشكّلان مع سانتا كاتالينا أرخبيلًا كولومبيًّا يبلغ عدد سكّانه نحو 48 ألف نسمة في البحر الكاريبي.

من جهتها، قالت نائبة رئيس نيكاراغوا روزاريو موريو إنّ جوليا يُتوقّع أن تصل إلى اليابسة الأحد على شكل إعصار من الفئة الأولى بين أورينوكو ولاغونا دي بيرلاس في شمال مدينة بلوفيلدز على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.



وأوضحت صحيفة القبس دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الصراع في أوكرانيا، محذراً من أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب متحدثاً أمام حشد من أنصاره في ولاية نيفادا أمس السبت: «يجب أن نطالب بإجراء مفاوضات فوراً من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للحرب في أوكرانيا، وإلا سننتهي إلى الحرب العالمية الثالثة».

وأضاف: «الحرب لن تبقي على شيء من كوكبنا، وكل ذلك لأن الأشخاص الأغبياء ليس لديهم أدنى فكرة (عن الموضوع).. إنهم لا يفهمون قوة النووي».