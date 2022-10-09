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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طارق الهوبي يتسلم رئاسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

خلال الإستقبال
خلال الإستقبال

استقبل الدكتور حسين منصور، اليوم الأحد، الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمقر الرئيسي للهيئة، حيث تم اختيار الدكتور طارق الهوبي رئيساً جديداً للهيئة القومية لسلامة الغذاء ليتولى زمام أمورها. 


يذكر أن أ.د. طارق الهوبي حاصل على درجة الدكتوراه في الأغذية الصحية والوظيفية، ودرجة الماجستير في ميكروبيولوجي الألبان وبكالوريوس تكنولوجيا الألبان كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية، ولديه خبرة لأكثر من (35) عاماً في مجال الصناعات الغذائية في العديد من الكيانات الرائدة عالمياً وإقليمياً ومحلياً. 

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وشغل الهوبي العديد من المناصب القيادية طوال رحلته العملية في كبريات الشركات المصرية والعربية والمتعددة الجنسيات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، وكان من أبرز الشخصيات التي شاركت في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعــة" في نسخته الأخيرة في الفترة من 30 – 31 مايو الماضي، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر، وعدد من الشركات الأجنبية.


جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أُنشِأَت بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق (سواء المحلي أو الغذاء المستورد أو المصدر) يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.


وكان الدكتور حسين منصور قد تولى رئاسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشائها في يناير 2017 وحتى الأول من أكتوبر 2022.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي الأغذية الصحية ميكروبيولوجي الألبان بكالوريوس تكنولوجيا الألبان

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