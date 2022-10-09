مكافحة أمراض القمح والشعير.. دورة بمعهد النباتات

صرح د أشرف خليل - مدير معهد بحوث أمراض النباتات أنه تم اليوم افتتاح دورة تدريبية بعنوان (أهم أمراض القمح والشعير والإتجاهات الحديثة فى المكافحة) بمقر المنظمة بالدقى ‏فى حضور د إبراهيم الدخيرى - مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة والدكتور كامل عامر - رئيس المكتب الإقليمى للمنظمة بالقاهرة والدكتور محسن أبو رحاب - وكيل معهد بحوث أمراض النباتات لشئون الإرشاد والتدريب .

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة فى مجال الإرشاد والتدريب وبتوجيهات من السيد القصير- وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية والتدريب المستمر للباحثين بالمركز ورفع كفائتهم



وأشار د أشرف خليل مدير المعهد إلى أن الدورة سوف تستمر حتى الخميس 13/10/2022 والبرنامج التدريبي سيتناول الموضوعات الأتية:-

أهمية محصول القمح وأهم المشاكل المرضية التى تؤثر على محصول القنح - أهمية التعاون الدولى والمحلى فى مجال أمراض القمح - مرض الصدأ الأصفر بين الماضى والحاضر ورسم خريطة توزيع الأصناف - أهمية الحصر السنوى لأصداء القمح وطرق تشخيص وتعريف السلالات الفسيولوجية عن طريق مصائد أصداء القمح - منهجية التعامل مع أمراض القمح بالصوبة الزجاجية والحقل والمعمل - مرض الصدأ البرتقالى على القمح وطرق التعرف عليه فى الصوبه والحقل - مرض صدأ الساق وتعريف السلالات الفسيولوجية - مرض البياض الدقيقى على القمح (التشخيص والطرق الحديثة فى مكافحة المرض) - أهم أمراض التفحمات على محصول القمح وطرق مكافحتها - منهجية ربط التغيرات المناخية بأمراض الأصداء فى القمح للتنبؤ بحدوثها - تعريف جينات المقاومة الفعالة فى الأصناف المصرية لأهم أمراض القمح - طرق المكافحة المتكاملة لأهم أمراض القمح - أهم طرق المكافحة الكيماوية لأهم أمراض القمح - تأثير التغيرات المناخية على طرق التربية الحديثة لمقاومة أمراض أصداء القمح.



ويستهدف البرنامج تدريب 50 متدرب من مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية. كما أكد سيادته على إلتزام جميع المتدربين إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.