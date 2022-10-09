5 سيارات اقتصادية في الوقود "زيرو" بالسوق المصري |صور

يبحث العديد من راغبي شراء السيارات عن طراز مناسب لهم، سواء كان الامر يتعلق بالناحية الخارجية والجزء الخاص بالتصميم، أو التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى عنصر السعر، إلى جانب نقطة هامة وهي الجانب الاقتصادي في استهلاك الوقود.

يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات اقتصادية في الوقود "زيرو" بالسوق المصري:

5 سيارات اقتصادية في الوقود "زيرو"

1 – سوزوكي اسبريسو موديل 2022

تعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 على محرك سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصانا، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 5 سرعات مانيوال، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 10 لـ 100 كم/ساعة خلال 14.3 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بقيمة قدرها 209.900 جنيه.

5 سيارات اقتصادية في الوقود "زيرو"

2 – سوزوكي سيلاريو موديل 2022

يقترب استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 4 لترات لكل 100 كيلومتر، حيث تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة قدرها 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي النقلات، والاخر أوتوماتيكي الاداء رباعي السرعات.

وتبدأ أسعار السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 من 239,900 جنيه حتى 284,900 جنيه.

5 سيارات اقتصادية في الوقود "زيرو"

3 – ام جي 5 موديل 2022

تضم السيارة ام جي 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT جر امامي، مع القدرة على الانطلاق من نقطة السكون وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتتراوح اسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 بين 390,000 جنيه و 435,000 جنيه.

5 سيارات اقتصادية في الوقود "زيرو"

4 – ميتسوبيشي اكسباندر 2022

يبلغ متوسط استهلاك السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 من الوقود نحو 5 لتر لكل 100 كيلومتر، حيث دعمت بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات رباعي النقلات "اوتوماتيكي"، مع امكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات خلال 13.8 ثانية.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 بقيمة قدرها 480 الف جنيه حتى 505 الف جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات اقتصادية في الوقود "زيرو"

5 – بيجو 2008 موديل 2022

يمكن للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 5 لترات لكل 100 كيلومتر، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي 3 سلندر، بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات.

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 من 499,990 جنيه حتى 576,990 جنيه.