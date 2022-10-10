المصري للدراسات الاقتصادية يواصل محاضراته حول المناخ والتنمية.. اليوم

استعدادا لـ COP27 …

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ،اليوم الاثنين ،محاضرة متميزة حول المناخ والتنمية ،بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ومعهد التخطيط القومي،فى وذلك فى إطار الاستعدادات للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27).

وأوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، أن المحاضرة تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول كيفية الربط بشكل أفضل بين تغير المناخ وأجندات التنمية العالمية.

وأشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الى المتحدثين فى المحاضرة كل من الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ويلقى الكلمة الرئيسية ستيفان هاليغات كبير الخبراء الاقتصاديين في فريق البنك الدولي المعني بتغير المناخ.

ويعقب على المتحدثين فى المحاضرة كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهومي خاراس زميل أول مركز التنمية المستدامة بمعهد بروكنجز، وتديرها الدكتورة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادي.

اهتمام بقضايا المناخ

يشار الى أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، نظم على مدار الأشهر الأربعة الماضية عددا من الندوات التحضيرية لمؤتمر المناخ، ناقش خلاله عددا من الموضوعات المتخصصة بحضور عدد من الخبراء الأفارقة والدوليين، بهدف بناء موقف أفريقي موحد فى القضايا المشتركة، استعدادا لمؤتمر المناخ الذى ينعقد الشهر المقبل فى شرم الشيخ.