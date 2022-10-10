عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميجان ميركل تحرج الملك تشارلز.. تفاصيل

صدى البلد

أوضح كتاب يتناول الحياة الملكية وما يدور خلف جدران القصر الملكي أن زوجة الأمير هاري  ميجان ماركل ، دوقة ساسكس  فاجأت الملك تشارلز بردها غير العادي على عرضه الكريم بالسير بها خلال حفل زفافها.

بقيت ميجان ماركل في حفل زفافها دون أن يرافقها أحد لأميرها وزوجها المستقبلي ، بعد أن انسحب والدها توماس ماركل من حفل الزفاف قبل أقل من أسبوع من حفل الزفاف.

txt

بسبب العامة.. تشارلز والملكة كاميلا ينفجران من البكاء

txt

مهسا جديدة.. الشرطة الإيرانية تعتدي على فتاة حتى أزهقت روحها

في ذلك الوقت ، عرض والد زوج ميجان المستقبلي الملك الحالي تشارلز ، التدخل لإخبار زوجة ابنه أنه سيشرفها بمرافقتها إلى مذبح الكنيسة ، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

لكن وفقًا لكتاب ، كان رد ميجان ماركل على هذه البادرة غير متوقع إلى حد ما من قبل أمير ويلز آنذاك وهو الملك تشارلز، حيث قال الكاتب روبرت هاردمان ، الذي كتب في Queen of Our Times:" كان ردها وفقًا لأحد الأصدقاء ، لم يكن تمامًا كما كان يتوقعه، فقد سألته، هل يمكننا أن نلتقي في منتصف الطريق؟".

وأضاف الكاتب:"كان هذا مؤشرًا على أن هذه لم تكن عروسًا خجلاً ، بل كانت امرأة واثقة من نفسها ومستقلة مصممة على الدخول بمفردها"، عقدت ميجان قرانها مع نجل الملك الأصغر الأمير هاري في عام 2018  في حفل زفاف مذهل مرصع بالنجوم في وندسور.

txt

دوائر غامضة تغطي صحراء أفريقية.. ما قصتها؟

txt

طعام لـ الأشباح .. تعرف على أغرب مهرجان يقام في العالم


كان ذلك اليوم عبارة عن حفل زفاف خيالي من جميع النواحي ، وصولاً إلى فستان العروس المذهل من جيفنشي ، لكن الجدل الذي أجرته عائلة ماركل أفسد الفترة التي سبقت هذا اليوم الكبير.

وتعرض والد العروس لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام البريطانية بعد أن ألقي القبض عليه لإطلاقه صوراً لنفسه وهو يستعد لليوم الكبير مع المصورين البريطانيين. بعد فترة وجيزة ، أصيب الرجل البالغ من العمر 71 عامًا والذي اعترف لاحقًا بأن الصور كانت خطأ ، بنوبة قلبية نقلته إلى المستشفى.

قاده هذا إلى الانسحاب من حضور حفل الزفاف ومشي ابنته في كنيسة سانت جورج لأنه لم يرغب في إحراجها أو إحراج العائلة المالكة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

12 جنيها ارتفاعا في يومين.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 10-10-2022

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

مفاجأة مدوية.. الترجي يخسر من بلاتو يونايتد والوداد أمام ريفرز 2-1

موضوعات متعلقة

بسبب العامة.. تشارلز والملكة كاميلا ينفجران من البكاء

مهسا جديدة.. الشرطة الإيرانية تعتدي على فتاة حتى أزهقت روحها

بعد المعاناة والألم.. أمل جديد لـ مصابات سرطان الثدي

تناول الدهون يحارب السرطان..تفاصيل

قرون الغزلان.. سر الشباب الدائم لـ الرئيس بوتين

دوائر غامضة تغطي صحراء أفريقية.. ما قصتها؟

طعام لـ الأشباح .. تعرف على أغرب مهرجان يقام في العالم

لأول مرة.. أطفال يتقدمون بدعوى قضائية ضد ولاية أمريكية

ترشيحاتنا

اشتباكات بالصواريخ.. الجيش اللبناني ينفذ عملية أمنية في بلدتين شرقي البلاد

الارتفاع مسيطرا على السوق.. كم وصل سعر الدواجن والبيض الآن؟

عيد ميلاد الكينج .. نساء في حياة محمد منير وسر غنائه ليلة وفاة والدته

أخبار التكنولوجيا| أرخص لاب توب من HP ممكن تشتريه.. وأفضل هاتف من سامسونج يمكنك شرائه بأرخص سعر

ميجان ميركل تحرج الملك تشارلز.. تفاصيل

ماذا تفعل مع تارك الصلاة من الأقارب؟.. الإفتاء: احذر معاملته كالشيطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها شمّ الفانيلا.. أغرب 3 طرق لإنقاص الوزن من غير رجيم ولا فرهدة

أحذري الإفراط في تناولها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

حتشربوا وتتجوز .. حكاية أغلى نوع لاتيه في الأسواق

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ