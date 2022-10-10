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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

هتقاطع الحواوشي لما تشوفها| ضبط 4 طن لحوم فاسدة قبل توريدها لمطاعم شهيرة

الحوواشي
الحوواشي

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة ممثلة في مديرية الطب البيطري من ضبط 4 طن وربع لحوم فاسدة ودواجن ومصنعات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن (مفرمة) داخل مزرعة بطريق السويس معدة للتصنيع والتجهيز بسلسلة مطاعم شهيرة.

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جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، تحت إشراف دكتورة نعمة عارف مدير عام الصحة العامة والمجازر.

ضبط لحوم فاسدة بالقاهرة

ووجه مدير الطب البيطري ، بتكثيف الرقابة والحملات على الأسواق ومحلات وثلاجات بيع وعرض وتداول اللحوم والأسماك لضبط المخالفين،  بهدف وصول منتجات آمنة خالية من المسببات المرضية للمواطنين، بالاشتراك والتعاون بين أطباء إدارة الشروق برئاسة الدكتور محمد طعيمة مدير إدارة الشروق ومباحث التموين.

ضبط لحوم فاسدة بالقاهرة

وخلال الحملة تم ضبط ٤ وربع طن لحوم ودواجن ومصنعات فاسَدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن (مفرمة) داخل مزرعة بطريق السويس معدة للتصنيع والتجهيز بسلسلة مطاعم شهيرة.

ضبط لحوم فاسدة بالقاهرة

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ورفع الأمر للجهات المعنية اللجنة بحضور الدكتور محمد طعيمة مدير إدارة الشروق البيطرية.

ضبط لحوم فاسدة بالقاهرة

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لحوم لحوم فاسدة مطاعم شهيرة مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة الرقابة والحملات

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