هتقاطع الحواوشي لما تشوفها| ضبط 4 طن لحوم فاسدة قبل توريدها لمطاعم شهيرة

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة ممثلة في مديرية الطب البيطري من ضبط 4 طن وربع لحوم فاسدة ودواجن ومصنعات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن (مفرمة) داخل مزرعة بطريق السويس معدة للتصنيع والتجهيز بسلسلة مطاعم شهيرة.
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، تحت إشراف دكتورة نعمة عارف مدير عام الصحة العامة والمجازر.
ووجه مدير الطب البيطري ، بتكثيف الرقابة والحملات على الأسواق ومحلات وثلاجات بيع وعرض وتداول اللحوم والأسماك لضبط المخالفين، بهدف وصول منتجات آمنة خالية من المسببات المرضية للمواطنين، بالاشتراك والتعاون بين أطباء إدارة الشروق برئاسة الدكتور محمد طعيمة مدير إدارة الشروق ومباحث التموين.
وخلال الحملة تم ضبط ٤ وربع طن لحوم ودواجن ومصنعات فاسَدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن (مفرمة) داخل مزرعة بطريق السويس معدة للتصنيع والتجهيز بسلسلة مطاعم شهيرة.
وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ورفع الأمر للجهات المعنية اللجنة بحضور الدكتور محمد طعيمة مدير إدارة الشروق البيطرية.