الإحصاء يوضح سبب ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (133.8) نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.6%) عن شهر اغسطس 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارجع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (6.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-12.8%).سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر سبتمبر 2022 مقابل (8.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.