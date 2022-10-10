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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء يوضح سبب ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر

صدى البلد

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (133.8) نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.6%) عن شهر اغسطس 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

 

وارجع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء  أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (6.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-12.8%).سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر سبتمبر 2022 مقابل (8.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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