الأرصاد: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد في هذا التوقيت.. تفاصيل

تشهد حالة الطقس غدا، الثلاثاء، طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

ويكون الطقس غدا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء.

وتشهد حالة الطقس غدا، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث بدأت حالة الطقس تميل إلى البرودة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

موجة غير مستقرة في هذا الموعد

وقالت هيئة الأرصاد، إن فرص سقوط الأمطار منعدمة حتى نهاية الأسبوع الجاري على كافة أنحاء البلاد، مشيره إلى أنه اعتبارا من السبت المقبل، سوف تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تكون على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة