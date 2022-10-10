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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. هيدي كرم في أحدث ظهور عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت هيدي كرم، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وظهرت هيدي في الفيديو من داخل الجيم تستعرض رشاقتها، مرتدية ملابس رياضية.

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.
 

وشاركت هيدي فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.
 

كما شاركت هيدي كرم في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

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