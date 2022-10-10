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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت الجدل لمي عمر | شاهد

مي عمر
مي عمر

يصادف اليوم ال 10 من أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة مي عمر، وبلغت من العمر 34 عاما.

 

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وتعد الفنانة مي عمر، من الفنانات التي تحرص على الظهور بشكل مميز ومواكبه أحدث صيحات الموضه التي تكشف عن أناقتها، واختيار الفساتين اللافته مع الملابس الكاجوال، كما تختار الماركات العالمية .

وتميل مي عمر، إلى وضع المكياج بألوان مختلفة تكشف عن جمالها ، وتفضل أن تضع أحمر الشفاه بألوان بنية أيضا لتبرز جمال انوثتها .

وتفضل مي عمر، اختيار الشعر الطويل واختيار الوان الشعر البنيه التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها ملامحها .

وإليكم صور مي عمر 

مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر 
مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر عيد ميلاد مي عمر

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