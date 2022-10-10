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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمقر الدستورية العليا..

إطلاق كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري

إطلاق كتاب “ملامح
إطلاق كتاب “ملامح القضاء الدستوري المصري”

في احتفال رمزي أقيم بمقر المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم ، أطلق كل من المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، كتاب ” ملامح القضاء الدستوري المصري ” الذي أعدته الجمعية العامة للمحكمة.

صدر الكتاب عن موسوعة الثقافة القانونية بهيئة الكتاب، وذلك في إطار اتفاق تعاون تم توقيعه مؤخرا بين المحكمة والهيئة، وبحضور عدد من المستشارين نواب رئيس المحكمة أعضاء الجمعية العامة لها ، وعدد من قيادات الهيئة .

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وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا قد وجه الدعوة لرئيس هيئة الكتاب لإطلاق الكتاب من مقر المحكمة مشيدا بالدورِ الوطنيِّ المقدَّرِ للهيئةِ المصريَّةِ العامةِ للكتاب، ممثَّلة في شخصِ رئيسها الدكتور هيثم الحاج علي، للأداء المميز في طباعة ونشر هذا الكتاب على المستويين الداخلي والخارجي.

والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ، كتب في مقدمة الكتاب ؛ أن المحكمة الدستورية العليا قد أقامت ، ومن قبلها المحكمة العليا، صرحًا كبيرًا من الأحكامِ القضائيةِ الدستورية، عُدَّ من مفاخرِ القضاءِ الدستوريِّ العالميّ تبوأت من خلالها محكمتنا مركزًا مرموقًا بين كبريات المحاكم الدستورية في العالم، فأصدرت أحكامًا تحمي الحريات والحقوق بمختلفِ أنواعها وتقسيماتها، وتناولت من خلالِ هذه الأحكامِ مسائلَ دستوريةٍ بالغةِ الدقة، جديدةً كل الجدة، في مختلفِ فروع القانون.

يقع الكتاب في 444 صفحة من القطع المتوسط ، ويطرح بمنافذ هيئة الكتاب بالمحافظات والمعارض المحلية والدولية .

ومن جانبه أهدى رئيس هيئة الكتاب النسخة الأولى من الكتاب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، مشيدا بدور القضاء الدستوري المصري الفاعل في المجتمع ، والذي يثبت دوما انحيازه للشرعية الدستورية من أجل صوالح الوطن والمواطن ، ومؤكدا كذلك على أهمية نشر الثقافة الدستورية.

والكتاب تنشره الهيئة المصرية العامة للكتاب ، باللغتين العربية والإنجليزية، وإتاحته للقارئ العادي من خلال منافذ بيع الهيئة داخليًا وخارجيًا.

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