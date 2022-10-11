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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكاميرات رصدته.. نمر ضخم يقتحم جامعة بالهند

نمر يقتحم جامعة شهيرة
نمر يقتحم جامعة شهيرة

في حادثة غريبة من نوعها، اقتحم نمر حرم معهد مولانا آزاد الوطني للتكنولوجيا في الهند طوال الأيام الخمسة الماضية، وقد تم تصويره بواسطة الكاميرات التي أقيمت في المبنى.

يقول مسئول الغابات في الجامعة إن المعهد المرموق في الهند انتقل إلى وضع التدريس عبر الإنترنت يوم الخميس الماضي لكن لم يستمر سوى ليوم واحد، بعد أن وجد الحراس علامات تؤكد وجود النمر الكبير في الحرم الجامعي.

النمر يرتكب الجرائم 

وفقًا لمسئولي الغابات، فقد قتل النمر بقرتين في حرم جامعة مانيت، حيث يمتلك بعض الموظفين ماشية.

يقوم المعهد الذي يبلغ قوامه 6000 طالب على مساحة 650 فدانًا، منها 100 فدان مغطاة بأشجار الغابات، وفقًا لما قاله مسجل المعهد بينود دولي لوكالة PTI.

وقال «ألوك باتاك» مسئول الغابات في بوبال: "التقطت كاميراتنا صور ذكر شبل النمر T-123-4، الذي يزيد عمره عن عامين في حرم جامعة MANIT يوم السبت".

وأكد أن ما لا يقل عن 50 فردًا من أفراد الغابات عنلوا خلال الأيام الخمسة الماضية وأقاموا كاميرات لالتقاط صور للنمر ومعرفة مكانه، وقد آتت هذه الخطوة ثمارها أخيرًا.

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