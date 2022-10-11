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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد البداية المخيبة.. موسيماني يستهدف تحقيق أول انتصار مع أهلي جدة اليوم

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

يستضيف فريق أهلي جدة بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، نظيره نجران، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ملعب “الجوهرة” المشعة، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

ويستهدف موسيماني تحقيق الفوز الأول له رفقة أهلي جدة على حساب نجران، بعد البداية المخيبة بالتعادل مع فريق جدة بهدف لمثله، في أول ظهور له مع الفريق.

وكان أهلي جدة أعلن “مؤخرا” تعاقده مع بيتسو موسيماني لقيادة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال بيتسو موسيماني عقب توليه أهلي جدة، أنه وافق على تدريب الراقي لأنه يعشق التحديات، مؤكدا أنه رفض عروضا من مختلف أنحاء العالم في الفترة الماضية، سواء لتدريب أندية أو منتخبات، لكنه فضل عرض أهلي جدة من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج، مثلما فعل مع الأهلي المصري كان بعيدا عن التتويج بالبطولات القارية .

وهبط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه، بعد احتلاله المركز الخامس عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

ترتيب أهلي جدة في دوري يلو:

وقدم أهلي جدة بداية كارثية في دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، حيث خاض 6 مباريات، فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء.

ويحتل أهلي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 9 نقاط.

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