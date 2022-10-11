يطيل أمد الحرب.. ماذا قالت روسيا عن مواصلة دعم بايدن لأوكرانيا؟

علقت الرئاسة الروسية "الكرملين" على تعهدات الولايات المتحدة لأوكرانيا، بمواصلة دعمها بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد المتحدث باسم الكرملين اليوم، الثلاثاء، أن الوعود الأمريكية بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة لن تؤدي إلا إلى تمديد الصراع وستلحق المزيد من الألم لأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أن عمليات التسليم لن تغير أهداف موسكو في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

مواصلة دعم كييف

وقال البيت الأبيض أمس، الاثنين، إن الرئيس الامريكي جو بايدن تعهد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بمواصلة دعم كييف بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة دفاع جوي.

وقبل هذا الوعد، ندد جو بايدن بشدة بالقصف الصاروخي الواسع على أوكرانيا، متعهدًا بعدم وقف الدعم والمساندة لأوكرانيا.

وقال بايدن: “يُظهر القصف الوحشية المطلقة للحرب (غير الشرعية) التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأضاف بايدن في بيان صادر: "هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافًا لا طائل عسكريا لها"، مؤكدا: "سوف نواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها".

وضربت روسيا أمس، الاثنين، المدن الأوكرانية بنحو 84 صاروخا، وأدى ذلك إلى انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد، وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشرق.

