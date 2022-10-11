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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خدمات تهمك.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

خدمات تهمك
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نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الخدمية وأسعار الذهب اليوم  11-10-2022 وحالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات.. ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-10-2022

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 11-10-2022.

وهناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-10-2022، فقد سجل الذهب ارتفاعا  في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وعلى الرغم من الزيادة فهي فرصة للشراء للكثير من المقبلين على الزواج.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 934 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1246 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1090 جنيها.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8720 جنيها.    

 

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء


وتشهد أسعار العملات الأجنبية، تغيرا بشكل يومي، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولكن اليوم هناك ثبات فى سعر صرف الدولار.
 

سعر الدولار

 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.70 جنيه للبيع، و 19.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.11 جنيه للبيع و19.00 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.81 جنيه للبيع و 21.68جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.24 جنيه للبيع و5.21 جنيه للشراء.


ارتدوا الجواكيت.. الأرصاد تُحذر من موجة تقلبات جوية في هذا الموعد

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه الفترة يتم التشديد على أهمية ارتداء الأطفال لقطعة ملابس إضافية نظرًا لذهابهم إلى المدارس في الصباح الباكر، موضحة: "يجب اصطحاب جواكت خفيفة وارتدائها عند الشعور بانخفاض درجات الحرارة".

وأضافت "غانم" أن فارق درجات الحرارة بين فترة الليل والنهار سيظل مستمرًا حتى نهايات شهر أكتوبر بل سيستمر حتى مطلع نوفمبر، منوهة إلى أنه في هذه الفترة يجب ارتداء الملابس الخريفية.

موعد بداية موجة التقلبات الجوية

وأشارت إلى أن الأيام القادمة سيزيد الإحساس بالبرودة خلال فترات الليل، وقد يصل الانخفاض في درجات الحرارة لـ 12 درجة مئوية، مشيرة إلى أن يوم السبت المقبل سيشهد أول حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فمن المتوقع وجود فرص للأمطار أكثر على المناطق الداخلية والتي قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن هذه الحالة ستكون مصحوبة بأمطار متفاوتة في الشدة وانخفاض في درجات الحرارة بالإضافة إلى نشاط في الرياح، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية يوميًا.
 
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

 

العظمى الصغرى
 

القاهرة 30 21


الإسكندرية 28 20


الإسماعيلية 31 17


الدقهلية 30 21 


الغردقة 30 22


المنيا 30 18

الدولار الذهب اسعار الذهب العملات

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