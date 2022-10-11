محملا المسؤولية للغرب.. بوتين يصدر قرارا بتمديد حظر تصدير المواد الغذائية

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قرارا بتمديد حظر تصدير المواد الغذائية الروسية إلى عام 2023، وذلك ردا على العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في نص المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا إنه: "تم إقرار ما يلي: تمديد الإجراءات الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها في مرسوم الرئيس الروسي في 6 أغسطس 2014 من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023".

وقال بوتين، في اجتماع بشأن مسار العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: "لسوء الحظ، لا تزال شحناتنا من الحبوب والأسمدة إلى الخارج صعبة - ليس حتى بالنسبة لنا، للأسف، ولكن لسوق الغذاء العالمي.. وتهدد العقوبات المفروضة على روسيا بالتحول إلى مزيد من التدهور في الوضع وأزمة غذاء عالمية، كان العالم يتجه نحوها منذ عدة سنوات".

وأكد الرئيس الروسي أن "هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في دونباس". مشيرا إلى أن "هذه هي الطريقة التي وضعت بها بعض الدول الرائدة سياساتها المالية والغذائية".

وأضاف أن المسؤولية عن الوضع "تقع بالكامل على عاتق ما يسمى بالغرب الجماعي".

وفي أواخر سبتمبر الماضي، أكد بوتين أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب أجمع.

وفي مارس الماضي، أعلنت روسيا، حظر تصدير أكثر من 200 نوع من السلع إلى خارج البلاد حتى نهاية العام الجاري 2022.

وكانت السلطات الروسية، قد قررت أيضا حظر تصدير الأعلاف إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقد أفادت وكالة أنباء انترفاكس، اليوم الثلاثاء، نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، تدرس إلغاء حصتها من تصدير الحبوب التي تحددها عادة في النصف الثاني من موسم التسويق في يوليو ويونيو.

وعادة ما تحدد روسيا، التي تزود إفريقيا والشرق الأوسط بالقمح، حصص تصدير الحبوب للفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية يونيو لتأمين إمدادات كافية للاحتياجات المحلية.

ووفقًا لتوقعات الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا في طريقها إلى حصاد محصول حبوب قياسي يبلغ 150 مليون طن، بما في ذلك 100 مليون طن من القمح، في عام 2022.