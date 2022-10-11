افتتاح ورشة عمل تغير المناخ بمنطقة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية.. تفاصيل

شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح ورشة عمل "تغير المناخ بمنطقة البحر المتوسط"، التي نظمتها المكتبة من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، بالتعاون مع السفارة الإيطالية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وذلك يومي 9 و10 أكتوبر 2022.

يشارك في الورشة مجموعة من العلماء والخبراء الدوليين من مصر وإيطاليا والبرتغال. وبدأت محاضرات الورشة بعرض تقديمي للأستاذ الدكتور هشام العسكري؛ نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، شرح فيه طبيعة البيئة في منطقة البحر المتوسط والتغيرات المتوقع أن تحدث مستقبلًا بها.

وتقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بالشكر للسفارة الإيطالية والشركاء المنظمين للورشة، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار الحوار حول دبلوماسية العلوم، خاصة مع قرب استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 الشهر المقبل من أجل العمل على تنفيذ إجراءات للحد من آثار التغيرات المناخية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن الورشة تناقش أحدث الأبحاث في مجال تغير المناخ ونماذج محاكاته والدراسات الديناميكية لنظام المناخ والتوقعات المستقبلية منها.

بالإضافة الى الأبحاث الخاصة بدراسة آثار تغير المناخ على ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط وتأثيره على المدن الساحلية، وكذلك آثاره على الزراعة وانتاجية المحاصيل الزراعية. وسيتم عرض بعض المشروعات للتأقلم مع هذه الاثار السلبية. كما يتخلل الورشة معرض للملصقات العلمية لشباب الباحثين لعرض أبحاثهم المتخصصة بهذا المجال.