عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض شعبي عالمي للحرب في أوكرانيا.. اعتداءات على المنشآت الروسية.. وموسكو تحذر

تقابل الحرب في أوكرانيا رفضا شعبيا واسعا في العالم خاصة في أوروبا التي تعتبر المتأثر الأكبر من تداعيات الحرب، فقد خرجت شعوب العديد من الدول تندد بالحرب وتطالب بإيقافها وعبرت عن رفضها بالمظاهرات التي انقلبت في بعض الدول إلى أعمال شغب واعتداء على المنشآت الروسية والشخصيات الدبلوماسية الروسية.

فمن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، إن عدد الحوادث العدائية التي وقعت بالقرب من السفارات والبعثات الروسية بالخارج في الأشهر الأولى من عام 2022 تجاوز الألف وما زال يتزايد.

أضاف إيفانوف بحسب قناة روسيا اليوم "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، زاد بشكل كبير عدد المظاهر الهجومية المختلفة والسلوك العدائي حول السفارات".

وأشار إلى أن ما يحدث يؤدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية.

وفي شهر مارس الماضي خرجت مظاهرات في الإكوادور رافضة للحرب ورافضة للتدخل الروسي في أوكرانيا، حيث أعلن السفير الروسي لدى الإكوادور، فلاديمير سبرينتشان، عن توتر الوضع في محيط السفارة الروسية في الإكوادور، حيث يحتشد محتجون يحاولون الاعتداء على السفارة ويرددون هتافات معادية لروسيا.

وأضاف أن المحتجين يحاصرون المبنى منذ العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وكانت هناك محاولات للاقتراب من سياج مبنى السفارة، والاعتداء على سيارة تابعة لها وضربها بمقلاة.

بينما في بولندا البلد المجاور لروسيا جغرافيا والتي تفاقمت الخلافات بينها وبين موسكو جراء الحرب في أوكرانيا، تعرض سفير روسيا في وارسو الاثنين للرش بمادة حمراء من قبل نشطاء مؤيدين لأوكرانيا عندما حاول وضع إكليل من الزهر احتفالاً بيوم النصر في 9 مايو لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وصفت بولندا ما حدث بأنه "مؤسف".

ومن جانبها، اتهمت روسيا السلطات البولندية بالتواطؤ مع المحتجين في الاعتداء على سفيرها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد".

روسيا أوكرانيا السفارة الروسية السفير الروسي وزارة الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. منى عراقي تحتفل بعقد قرانها على مذيع شهير.. تفاصيل

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

موضوعات متعلقة

هونج كونج: لن تلتزم سوى بالعقوبات المفروضة على روسيا من الأمم المتحدة

استطلاع: 60% من الأمريكيين يتوقعون مزيدا من العلاقات العدائية مع روسيا وكوريا الشمالية

ترشيحاتنا

أقصى درجات الحذر.. رسالة هامة من الخارجية للمصريين في أوكرانيا

بسبب إنهاء المراهقين لأرواحهم.. رفع دعاوى قضائية ضد شركة أمازون بأمريكا

متحدث التعليم يكشف لصدى البلد تفاصيل وسبب هجوم ملثمين على مدرسة بالإسماعيلية

خالد الجندي: النبي الكريم محمد نعمة من الله يجب علينا شكرها

صعود مفاجيء.. 27 جنيها ارتفاع في سعر الذهب ختام تعاملات اليوم

وقعت في مشكلة كبيرة مع فنانة مشهورة.. أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. اكتشاف مخدرات في الفضاء دلالة على وجود فضائيين

بالأحمر الناري.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

هل بينهن عربية.. من هن أجمل 10 نساء في العالم ؟ شاهد

احذري تجاهلها.. أولى علامات سرطان الثدي ظهوراً

فيديو

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

10 لاعبين سوبر.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد|فيديوجراف

ممكن يكون في مطبخك.. الهون النحاس سعره يصل لـ450 ألف جنيه|ما القصة؟

البسوا جواكيت.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ