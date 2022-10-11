عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجمات كبيرة.. مخاوف أمريكية من الانتقام الروسي

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

بعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على الحرب في أوكرانيا، لا يزال المسؤولون الأمريكيون حذرين من حملات القرصنة الروسية الانتقامية المحتملة ضد البنية التحتية الحيوية، على الرغم من ندرة مثل هذه الاختراقات حتى الآن، حسبما قال مسؤول إلكتروني كبير في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وقالت جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية: “أعتقد أن هناك بعض القلق بشأن تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحديدا مع الهجمات ضد بنيتنا التحتية الحيوية”.

وحذر مسؤولون أمريكيون منذ أشهر من احتمال استهداف مجرمي الإنترنت المقيمين في روسيا أو المتسللين المدعومين من الكرملين للمنظمات الأمريكية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. 

كما حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن قرصنة روسيا للأهداف في أوكرانيا يمكن أن تسبب أضرارا جانبية للمنظمات الأمريكية التي لديها سلاسل توريد في المنطقة.

وقالت إيسترلي إن هذه السيناريوهات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وسط هجمات روسيا على كييف.. بريطانيا تكشف مصير زيارة تراس إلى أوكرانيا

بلغاريا تكشف عن مفاجأة بشأن تفجير جسر القرم.. تفاصيل

وأضافت: “أعتقد أننا ما زلنا في وقت حساس للغاية”.

وبالأمس، قالت مجموعة قرصنة موالية لروسيا، إنها استهدفت عشرات المواقع الإلكترونية للمطارات الأمريكية، وسط استمرار التوترات بين روسيا والدول الغربية.

وقدمت مجموعة “كيلنت” الروسية، في منشور على “تلجرام”، قائمة بمواقع المطارات التي قالت إنها اخترقتها، بما في ذلك مطار شيكاغو أوهير الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي ومطار اتلانتا.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه يبدو أن أكثر من عشرة مواقع إلكترونية للمطارات لا يمكن الوصول إليها صباح اليوم، الإثنين، ولكن لم تظهر أي آثار فورية على عمليات المطار الفعلية.

روسيا واشنطن أمريكا القرصنة الروسية بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. منى عراقي تحتفل بعقد قرانها على مذيع شهير.. تفاصيل

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

موضوعات متعلقة

أخطاء فادحة.. مسئول روسي يكشف كوارث تعبئة الجيش

بلغاريا تكشف عن مفاجأة بشأن تفجير جسر القرم.. تفاصيل

وسط الركود الاقتصادي.. صندوق النقد يتنبأ بالأسوأ ويخفض توقعاته للنمو العالمي

هيمنة كبيرة.. كيف استغلت أمريكا أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؟

تسريبات صادمة.. الكشف عن خطة المخابرات البريطانية لتفجير جسر القرم

روسيا تحذر من تصعيد الصراع في أوكرانيا لحرب عالمية

إيران تعلن اعتقال جاسوس يعمل لصالح إسرائيل .. تفاصيل

تهدد السلام العالمي.. مجموعة السبع تتوعد روسيا بعقوبات اقتصادية

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد؟..الأزهر يجيب

قبل التيار ما يقطع.. كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل خلال دقيقة

أدعية الرزق .. 100 دعاء تفتح لك أبواب الفرج وتفك الكرب

أقصى درجات الحذر.. رسالة هامة من الخارجية للمصريين في أوكرانيا

بسبب إنهاء المراهقين لأرواحهم.. رفع دعاوى قضائية ضد شركة أمازون بأمريكا

متحدث التعليم يكشف لصدى البلد تفاصيل هجوم مجهولين على مدرسة بالإسماعيلية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. اكتشاف مخدرات في الفضاء دلالة على وجود فضائيين

بالأحمر الناري.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

هل بينهن عربية.. من هن أجمل 10 نساء في العالم ؟ شاهد

احذري تجاهلها.. أولى علامات سرطان الثدي ظهوراً

فيديو

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

10 لاعبين سوبر.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد|فيديوجراف

ممكن يكون في مطبخك.. الهون النحاس سعره يصل لـ450 ألف جنيه|ما القصة؟

البسوا جواكيت.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ