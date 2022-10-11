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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة جنوب سيناء

أيدت محكمة جنح مستأنف جنوب سيناء الابتدائية قرار المحكمة الجزئية بمعاقبة المتهمة خديجة، ج ع ، غيابيا بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وألزمتها بالمصروفات الجنائية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول استئناف المتهمة شقيقة لاعبي كرة شهيرين، شكلا لتقديمه بعد الميعاد وألزمتها بالمصروفات الجنائية.

أسندت النيابة العامة بطور سيناء إلى خديجة، ج،ع  قيامها بخيانة أمانة في قضية حملت رقم 2782 لسنة 2022 الحكم التهم خيانة الأمانة في إيصالات أمانة بمبالغ وصلت لـ 350 ألف جنيه

تمثلت أحداث تلك الدعوى، حسبما هو بين من مطالعة سائر أوراقها أن المتهمة، لم يرتضِ بحكم ذلك القضاء الغيابي الصادر بجلسة فطعنت عليه بطريق المعارضة وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى، لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه أو أبدى أيهما عذرا مقبولا لتخلفهما عن الحضور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم المستأنف والذي صدر في جلسة لاحقة.

وقالت المحكمة في حكمها: كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نشرها أو نقودا أو تذاكر إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء المتكررة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وکيلا بأجرة أو مجانا، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

كما أضافت المحكمة: كان من المستقر عليه لدى محكمة النقض أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالوقائع.

أيضا تابعت المحكمة: كما هو مقرر بقضاء محكمة النقض من أنه لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكة له يتصرف فيه تصرف المالك يتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه، ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة، مع بقاء عين ما تسلبه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائى في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة بل يكفي أن يكون مستفاد.

وقد أثارت هذه القضية ردود أفعال قوية في الشارع السيناوي  وخاصة  بعد القاء القبض على شقيق نفس اللاعبين " ع ج ع' بحيازته مخدرات بالإسكندرية  والذي أثار تساؤلات الشارع السيناوي رغم أنه شقيق اللاعبين  رياضيا ومعروف عنه الاخلاق وغير مدخن  ومعروف عن الأسرة أنها رياضية ومحبين للرياضة بشكل عام .

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محكمة جنوب سيناء

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