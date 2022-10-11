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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الديهي: مصر نجحت في الصمود أمام الكثير من الأزمات وتسير للأمام

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بعثة فنية ستأتي لمصر من صندوق النقد الدولي، لمراجعة بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالحصول على القرض الذي تقدمت به مصر، معقبًا: "البعثة ستناقش تفاصيل فنية، وليست سياسية مثلما يحدث البعض". 


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن صندوق النقد الدولي قبل أن يعطي أي دولة قرض،  يقوم بالاطلاع على حزم الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحزم الاجتماعية التي تقدمها الدولة من تكافل وكرامة، ودعم تمويني غير مسبوقة.  


 ولفت إلى أن الهدف من الحصول على قرض من النقد الدولي هو تغير الواقع الآن، معقبًا: "عايزين نعيش زي الناس، نربط على بطننا شوية ونطلع لقدام، والله يا مصريين شقانا لم يضيع، الناس تعبت عشان نوصل للمرحلة الحالية". 


وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في الصمود أمام الكثير من الأزمات سواء كورونا أو إرهاب أو الأزمة الاقتصادية، معقبًا: "كل هذه الأزمات والدولة تسير إلى الأمام ، لم تتوقف الدولة  لحظة عن التنمية".
 

نشأت الديهي صندوق النقد الدولى النقد الدولي كورونا

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